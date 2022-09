Ligue 1 Schwacher Saisonstart: Lucien Favres Stuhl in Nizza ist angesägt Lucien Favre muss beim strauchelnden OGC Nizza um seinen Trainerjob bangen. Der Verein verhandelt bereits mit einem möglichen Nachfolger – einem bekannten Namen.

Das Aus von Lucien Favre beim OGC Nizza steht offenbar kurz bevor. Freshfocus

Lucien Favre und der OGC Nizza – was im Sommer als Rückkehr an die alte Wirkungsstätte verheissungsvoll begonnen hatte, scheint dieser Tage ein schleichendes, aber jähes Ende zu nehmen. Am Dienstag wurden Spekulationen über seine bevorstehende Entlassung publik, nachdem seine Equipe am Sonntag zum wiederholten Male keinen sonderlich glücklichen Auftritt hingelegt hatte: Nizza unterlag dem SCO Angers im Heimspiel mit 0:1; Verteidiger Jean-Clair Todibo kassierte bereits nach neun Sekunden die rote Karte.

Dass die Zusammenarbeit zwischen Favre und den Südfranzosen nicht die gewünschten Früchte trägt, ist an den nackten Zahlen abzulesen. Bloss zwei Siege und acht Punkte stehen für den OGC nach den ersten acht Ligaspielen zu Buche – bei weitem zu wenig für die Ansprüche eines Klubs, für den die Qualifikation für den Europacup seit geraumer Zeit eine unabdingbare Basis darstellt. Doch von solchen Gefilden ist der Tabellen-13. der Ligue 1 heuer weit entfernt. Für Favre ist es die zweite Amtszeit in Nizza: Schon von 2016 bis 2018 hatte der 64-Jährige als Trainer des viermaligen französischen Meisters gewirkt.

Erst fünf Tore in acht Spielen

Die mediokren Leistungen des Teams korrespondieren seit Saisonbeginn kaum mit seiner nominellen Qualität. Der OGC bietet laut «Transfermarkt»-Daten das sechstwertvollste Kader der Ligue 1 auf. Mit Jordan Lotomba gehört der Equipe auch ein Schweizer Nationalspieler an. Doch vor allem angesichts der Mittelfeldabteilung, die mit Grössen wie dem Routinier Aaron Ramsey und dem hochtalentierten Khéphren Thuram hochstehend Akteure aufweist, sowie des schlagkräftig besetzten Sturms muten die erst fünf erzielten Treffer in acht Partien erschreckend wenig an.

Ex-Bayern-Verteidiger Dante hatte Lucien Favre zwar nach der jüngsten Niederlage gegen Angers zwar demonstrativ in Schutz genommen. Der Trainer müsse aussen vor gelassen werden, befand der inzwischen 38-jährige Routinier, der schon bei Borussia Mönchengladbach unter Favre gespielt hatte. «Es ist zu einfach, ihn ins Visier zu nehmen.» Er wies als Erklärung darauf hin, dass sich das Team noch immer zusammenfügen müsse: «Wenn du ihm 24 Stunden vor dem Ende der Transferperiode seine Mannschaft gibst, bist du weniger glaubwürdig, wenn du dir Fragen zu seinen Qualitäten stellst.»

Verein spricht schon mit potenziellem Nachfolger

Doch dass sich der Verein die sportliche Malaise am Dienstag gemäss übereinstimmenden Medienberichten zum Anlass nahm, einen potenziellen Nachfolger – der mit dem ehemaligen Tottenham- und PSG-Coach Mauricio Pochettino auch noch einen illustren Namen trägt – in Verhandlungen zu verwickeln, dürfte die Position und Autorität Favres massiv geschwächt haben. Selbst wenn ihm sein Job einstweilen erhalten bleibt: Der Romand weiss fortan also, dass er als Übungsleiter nunmehr unter verstärkter Beobachtung steht – und wohl bei jedem noch so kleinen Misserfolg sein Amt räumen muss. Sein Trainerstuhl ist angesägt.