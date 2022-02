Ligue 1 Verwirrung um Ex-Nati-Coach: Wurde Petkovic in Bordeaux entlassen – oder doch nicht? Vladimir Petkovic soll nach nur etwas mehr als einem halben Jahr bei Girondins Bordeaux beurlaubt worden sein. Dass weiter die offizielle Bestätigung fehlt, macht hellhörig.

Girondins Bordeaux hat Vladimir Petkovic entlassen, wie unisono berichtet wird. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber weiter nicht. Keystone

Vladimir Petkovic ist seinen erst im Sommer angetretenen Trainerjob bei Girondins Bordeaux schon wieder los. Sonderlich überraschend kam die Meldung am Montag nicht, hatte sein ohnehin strauchelndes Team tags zuvor doch eine herbe 0:5-Niederlage bei Stade Reims einstecken müssen. Girondins ist Vorletzter der Ligue 1. Bordeaux und Petkovic, das passte von Beginn an einfach nicht recht zusammen.

So folgerichtig der Entscheid auch erscheinen mag – ihn umgeben am Dienstag noch legitime Zweifel. Denn: Von einer offiziellen Bestätigung vonseiten des Vereins fehlt bisher jede Spur. Und obschon die obligate Vollzugsmeldung weiter aussteht, hat sich die Demission Petkovics in den Medien zu einer unverrückbaren Tatsache gemausert. Auch die Titel von CH Media berichteten bereits. Dass sich etwa «Le Figaro» schon an einer umfassenden Analyse der «Gründe des Scheiterns» versuchte, und der «Tages-Anzeiger» das «Ende eines Missverständnisses» kommentierte, macht die Gemengelage noch eigentümlicher.

Für die erstmalige Verbreitung der Information über die Entlassung des vormaligen Nati-Coachs hatte sich am Montag die in der Region Bordeaux beheimatete Zeitung «Sud Ouest» verantwortlich gezeichnet. Auch die Sportgazette «L'Équipe» hatte berichtet. Sodann verbreitete sich die Meldung auch über die französischen Landesgrenzen hinaus.

Keine Bestätigung seitens Bordeaux

Zwar widmete sich die Zeitung «Ouest France» am Dienstagmorgen bereits den zwangsläufig folgenden Spekulationen um potenzielle Nachfolge-Kandidaten für den angeblich geschassten Petkovic. Doch solange die Beurlaubung des 58-Jährigen nicht von Vereinsstelle bestätigt ist, bleibt der ehemalige Schweizer Erfolgstrainer aus offizieller Sicht im Amt. Auf eine Anfrage unserer Zeitung reagierte Girondins Bordeaux bislang nicht.