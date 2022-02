Ski freestyle Der Mann mit den verrückten Ideen: Andri Ragettli will eine Olympiamedaille

Andri Ragettli ist im Internet ein Star. Seine Videos, wenn er beispielsweise in der Badehose und barfuss zehn Kilometer auf Schnee rennt, schauen unzählige Menschen. An den Olympischen Spielen will der 23-Jährige zeigen, was er hauptsächlich ist: Ein Spitzensportler.