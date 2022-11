Terriblement déçu et frustré par cette blessure😔

À mon plus grand regret je vais malheureusement manquer la @fifaworldcup

Soyez sûrs que je vais travailler très dur pour revenir au plus vite et plus fort que jamais💪🏾

Merci pour tous vos messages ❤️ pic.twitter.com/KEmTuJXub9