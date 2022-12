Yakin und Embolo

Am Dienstagabend (20.00 Uhr) trifft die Schweiz im letzten WM-Achtelfinal auf Portugal. Gegen die auf Position neun der Fifa-Weltrangliste geführten Portugiesen hat die Nati (15. Rang im Fifa-Ranking) in diesem Jahr einige Erfahrungen sammeln können. In der Nations League setzte es auswärts gegen die Portugiesen eine 0:4-Klatsche ab, zu Hause konnte man die Lusitaner 1:0 bezwingen. Ab 14.15 Uhr treten Murat Yakin und Breel Embolo vor die Medien und erklären, wie man die Partie angehen möchte.