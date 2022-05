Modusvorschlag So sieht der Vorschlag für die aufgestockte Super League aus Das Komitee der Swiss Football League (SFL) präsentiert einen detaillierten Vorschlag, wie in der Super League künftig mit 12 Teams gespielt werden soll.

Anfang April präsentierte das SFL-Komitee den Vorschlag zur Aufstockung der Super League von 10 auf 12 Teams auf die Saison 2023/24 hin. Dies kam bei der Mehrheit der 20 Profi-Klubs aus den beiden höchsten Schweizer Spielklassen gut an. Doch bei der Modus-Diskussion entstanden die grössten Diskrepanzen. Am Freitag wurde nun ein detaillierter Modusplan unterbreitet, den die Klubs mitsamt der Einladung für die Generalversammlung vom 20. Mai erhalten haben.

So sieht der Vorschlag des Komitees der Swiss Football League aus. Swiss Football League

Zunächst sollen die 12 Klubs in der «First Stage» mit Hin- und Rückspiel gegeneinander antreten (22 Partien). Für die zweite Phase, die «Second Stage», wird die Tabelle in zwei Hälften geteilt (ohne Punkteteilung). Die Klubs auf den Rängen 1-6 tragen in der «Championship Group» und die Klubs auf den Rängen 7-12 in der «Qualification Group» erneut ein Hin- und Rückspiel gegeneinander aus (10 Runden).

Dritte Phase mit Entscheidungsspielen

Nach diesen total 32 Runden schlägt das Komitee auf verschiedenen Stufen die Austragung von Entscheidungsspielen vor. In den «Championship Finals» spielen die beiden erstklassierten Klubs der «Championship Group» in einer Best-of-3-Serie um den Meistertitel. Der Leader geniesst in den Spielen 1 und allenfalls 3 Heimrecht. Die einzelnen Partien benötigen einen Sieger und werden gegebenenfalls über Verlängerung und Elfmeterschiessen entschieden.

Die 8 Klubs auf den Rängen 3-6 der «Championship Group» und auf den Rängen 1-4 der «Qualification Group» bestreiten die «Europe Play-offs». In drei Runden (Viertelfinal, Halbfinal, Final) werden die zu diesem Zeitpunkt zu vergebenden Startplätze in den europäischen Wettbewerben ausgespielt.

In den Runden 1 und 2 finden Hin- und Rückspiele nach europäischem Modell statt, die Runde 3 wird in einem einzigen Finalspiel ausgetragen. Für die Ansetzung der Paarungen wird immer die Klassierung aus der «Second Stage» herangezogen (bestklassierter gegen schlechtestklassierter Klub usw.).

Während der letztklassierte Klub der «Qualification Group» direkt in die Challenge League absteigt, bestreitet der vorletztklassierte Klub wie bisher in einem Hin- und Rückspiel die Barrage. Die zweithöchste Liga soll weiterhin mit 10 Klubs und bestehendem Modus ausgetragen werden.

Einzelne Abstimmungen

Die 20 Klubs stimmen am 20. Mai über die vorgeschlagenen Änderungen ab. Zuerst wird in den Statuten die Anzahl Klubs in der Super League zur Abstimmung gebracht, hierbei ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Anschliessend stimmen die Klubs über den neuen Modus ab: erst über die Einführung der First und Second Stage, dann einzeln über die Elemente der Final Stage. Für die Einführung ist bei jeder Abstimmung das einfache Mehr gefordert. (gav)