Mountainbike Australierin McConnell feiert Premierensieg – Indergand überzeugt mit Rang sieben Zum Mountainbike-Saisonauftakt erreichen zwei Schweizerinnen einen Top-10-Platz im Cross Country. Den Sieg in Brasilien fährt die Australierin Rebecca McConnell ein.

Linda Indergand zeigt ein starkes Rennen und wird Siebte. Keystone

Im brasilianischen Petropolis sind die Mountainbikerinnen in die Saison gestartet. Am Sonntag standen die Rennen im Cross Country auf dem Programm. In Abwesenheit von Jolanda Neff, die wegen einer Erkältung passen musste, standen mit Nicole Koller, Steffi Häberlin, Alessandra Keller sowie den beiden Olympiamedaillen-Gewinnerinnen von Tokio Sina Frei und Linda Indergand dennoch fünf Schweizerinnen am Start.

Die Französin Loana Lecomte setzte sich zu Beginn des Rennens ab; eine vierköpfige Gruppe, darunter auch Frei und Indergand, nahmen die Verfolgung auf. Die Französin kontrollierte das Rennen auf dem anspruchsvollen Parcours, einzig die Australierin Rebecca McConnell konnte der Kadenz von Lecomte einigermassen folgen.

Linda Indergand wartete mit einem konstanten Rennen auf. Zu Rennmitte klassierte sie sich auf dem 5. Zwischenrang. Sina Frei musste derweil etwas abreissen lassen, dagegen konnte Alessandra Keller deutlich zulegen. Zum Ende hin zollte die Französin Lecomte dann Tribut und büsste kontinuierlich Zeit ein. Und von hinten näherten sich McConnell und die Niederländerin Anne Terpstra. Das Trio begab sich schliesslich zusammen in die 5. von gesamthaft 6 Runden.

Zwei Schweizerinnen in den Top 10

Im letzten Abschnitt war es die Australierin, die die Führungsarbeit übernommen hatte. Terpstra folgte mit wenigen Sekunden Rückstand, Lecomte veruchte den Anschluss zu halten – ohne Chance. Das Duo zog davon und machte den Sieg unter sich aus. Wobei McConnell ihren Vorsprung weiter ausbaute und letztlich mit 17 Sekunden Vorsprung siegte. Indergand beendete das Rennen beim Saisonauftakt auf Rang 7, Keller wurde 8. Frei viel in der Schlussphase noch auf Platz 17 zurück.

Das Rennen der Männer startet um 19.30 Uhr. Aus Schweizer Sicht steht mit Nino Schurter ein heisses Eisen am Start.