Mountainbike Balanche krönt sich als erste Schweizerin zur Gesamtweltcupsiegerin im Downhill Camille Balanche genügt mit etwas Glück ein fünfter Platz im abschliessenden Rennen, um den Gesamtsieg zu finalisieren. Es ist ein Lohn für eine konstant überzeugende Saison.

Camille Balanche gewinnt den Gesamtweltcup. Bild: Maxime Schmid / Keystone

Camille Balanche hat sich bloss drei Tage nach ihrem unliebsamen vierten Platz an der WM in Les Gets (Frankreich) rehabilitiert – und für einen Schweizer Premieren-Triumph gesorgt. Die Neuenburger Mountainbikerin sicherte sich als erste Schweizerin den Sieg im Downhill-Gesamtweltcup. Der 32-Jährigen genügte beim Weltcupfinal im italienischen Val di Sole der fünfte Rang, um ihre Führung im Ranking erfolgreich zu verteidigen.

Dies war auf die aus ihrer Sicht glücklichen Fügung zurückzuführen, dass die als letzte Fahrerin gestartete Valentina Höll nicht über Platz drei hinauskam. Mit einem Sieg hätte die österreichische Weltmeisterin Balanche noch überflügelt.

Den Gesamtsieg allein dem Faktor Glück zuzuschreiben, würde der herausragenden Saisonleistung der Schweizerin indes nicht gerecht. Balanche, Downhill-Weltmeisterin von 2020, überzeugte vor allem mit ihrer bestechenden Konstanz. Sechs Podestplätze an den ersten sechs Stationen sprechen eine deutliche Sprache. Auch von einem Anfang August erlittenen Schlüsselbeinbruch liess sie sich nicht entscheidend bremsen. (dur)