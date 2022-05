Nati Aufgebot Haris Seferovic kehrt zurück, Mattia Bottani erhält erstes Aufgebot Murat Yakin hat am Dienstag das Aufgebot für die vier Nations-League-Spiele vom Juni bekannt gegeben. Dabei setzt der Nati-Trainer auf bewährtes Personal. Zum ersten Mal nominiert wurde Mattia Bottani von Cupsieger Lugano.

Trainer Murat Yakin nominiert erstmals Mattia Bottani für die Nati. Keystone

Für die Schweizer Nationalmannschaft steht Anfang Juni die Nations League auf dem Programm. Die Mannschaft von Murat Yakin trifft zuerst auswärts auf Tschechien (2. Juni) und Portugal (6. Juni). Anschliessend empfängt die Nati in Genf Spanien (9. Juni) und Portugal (12. Juni).

Am Dienstag hat Yakin nun das Aufgebot für die vier Partien bekannt gegeben. Grosse Überraschungen bleiben aus, einziger Neuling ist Mattia Bottani. Der 31-jährige Spieler des FC Lugano wird zum ersten Mal im Kreis der Nationalmannschaft dabei sein. Ansonsten setzt der Trainer auf die bewährten Kräfte. Nach jüngster Abwesenheit kehrt Stürmer Haris Seferovic zurück.

Mattia Bottani wird von Murat Yakin für die Nations League nominiert. Keystone

So sieht das Aufgebot aus:

Aufgebot / Sélection / Convocazione



🇨🇿 🆚🇨🇭 2.6, 20:45, Prague

🇵🇹 🆚🇨🇭 5.6, 20:45, Lisbon



🇨🇭🆚 🇪🇸 9.6, 20:45

🇨🇭🆚 🇵🇹 12.6, 20:45

🏟️ Stade de Genève

🎟️ https://t.co/LvDlnGCgvt



💻 Live PK/Conférence de presse/Conferenza stampa 👉 https://t.co/zz3xUAgowx pic.twitter.com/xMpQPrJHS3 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) May 24, 2022

Die Nati-Cracks werden am Donnerstag ins Nationalmannschafts-Camp einrücken. Die Schweiz wird sich in Bad Ragaz auf die Spiele mit attraktiven Gegnern vorbereiten. Nach den vier Partien im Juni, folgen zwei weitere Spiele der Nations League im September, bevor im November der Höhepunkt mit der WM in Katar steigt.