Nations League Dänemark führt Weltmeister Frankreich vor – Österreich steigt ab Dänemark schlägt den Weltmeister aus Frankreich 2:0. Die Équipe Tricolore gibt dabei ein haarsträubendes Bild ab. Nur weil sich Österreich gegen Kroatien um den Lohn bringt, hält Frankreich die Klasse. Die Übersicht.

Kasper Dolberg (links) feiert sein Tor mit Christian Eriksen. Keystone

Dänemark – Frankreich 2:0 (2:0)

Der Weltmeister aus Frankreich hat in der Nations League heuer keine Stricke zerrissen. Dies änderte sich auch im abschliessenden Gruppenspiel nicht. Die Équipe Tricolore gastierte am Sonntagabend in Kopenhagen. Die Partie gegen Dänemark begann ausgeglichen, doch mit fortlaufender Spieldauer übernahm das Heimteam das Zepter. Kasper Dolberg schoss Dänemark (34.) verdient in Führung. Die Reaktion der Franzosen blieb aus. Les Bleus, das wegen Verletzungen ohne Karim Benzema, Paul Pogba oder Goalie und Captain Hugo Lloris auskommen musste, wurde schliesslich dominiert. Dänemark verpasste in der Folge gleich mehrere Hochkaräter. In der 40. Spielminute erhöhte Andreas Skov Olsen auf 2:0.

Auch zu Beginn des zweiten Umgangs bestimmte der EM-Halbfinalist von 2021 die Gangart. Frankreich fand erst nach einer Stunde in die Partie. Kylian Mbappé scheiterte mehrmals am stark parierenden Goalie Kasper Schmeichel. Dieser konnte seinen Kasten sauber halten. Frankreich hatte Dänemark in der Schlussphase wenig entgegenzusetzen. Zwei Monate vor der Fussball-WM in Katar, steht den Franzosen viel Arbeit bevor. Les Bleus beendet die Gruppe mit fünf Punkten aus sechs Spielen auf dem dritten Schlussrang.

Österreich – Kroatien 1:3 (1:1)

Für Österreich ging es am letzten Spieltag darum, den Abstiegsplatz der A-Liga noch zu verlassen. Da Frankreich in Dänemark früh in Rückstand geriet, schien dieses Szenario nicht unwahrscheinlich. Doch die Aufgabe Kroatien gestaltete sich alles andere als einfach. Luka Modric (6.) brachte den Gast früh in Führung. Doch die Reaktion des Heimteams im Wiener Ernst Happel Stadion folgte prompt. Christoph Baumgartner glich für Österreich umgehend aus (9.). Das Team von Ralf Rangnick hatte fortan mehr Spielanteile – zählbares schaute jedoch nicht bei raus.

In der zweiten Halbzeit suchte Österreich den Führungstreffer. Dieser wollte nicht gelingen. Nach einer guten Stunde schlug schliesslich Kroatien zu. Mit einem Doppelpack durch Marko Livaja (69.) und Dejan Lovren (71.) sorgte Kroatien für die Vorentscheidung. Die Österreicher ihrerseits wurden kalt geduscht. Just in einer Druckphase. Am Ende blieb die Ernüchterung. Österreich muss mit vier Punkten den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Niederlande – Belgien 1:0 (0:0)

Im Spitzenspiel der Gruppe 4 standen sich die Niederlande und Belgien gegenüber. Das Heimteam siegte dabei durch ein Tor durch Virgil van Dijk (73.) mit 1:0. Die Niederländer holen damit den Gruppensieg und qualifizieren sich für das Finalturnier.

Wales – Polen 0:1 (0:0)

Den Gang in die Liga B muss Wales antreten. Die Waliser mussten sich im abschliessenden Gruppenspiel Polen mit 0:1 geschlagen geben. Das einzige Tor der Partie erzielte Karol Swiderski.