Negative Bilanz in diesem Jahr

Das vergangene Jahr konnte mit der direkten WM-Qualifikation perfekt abgerundet werden. Doch in diesem Jahr stockt der Nati-Motor noch gehörig. Nur im Testspiel gegen den Kosovo (1:1) ging man nicht als Verlierer vom Platz. Die anderen drei Partien gingen verloren. Vor allem der desolate Auftritt gegen Portugal gibt zu denken. Am Donnerstag braucht es in der Nations League gegen Spanien eine Reaktion. Nati-Trainer Murat Yakin verrät ab 10.30 Uhr an der Pressekonferenz, wie man das Spiel angehen möchte. Neben Dem Coach wird auch Mittelfeldspieler Remo Freuler Auskunft geben.