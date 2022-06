Nations League Unterhaltsamer Klassiker ohne Sieger: Deutschland und England trennen sich 1:1 Die beiden grossen Rivalen sind in Gruppe A3 der Nations League weiter sieglos. Italien feiert unterdessen seinen ersten Vollerfolg.

Deutschland und England trennten sich unentschieden. Keystone

Der Klassiker zwischen Deutschland und England ist am Dienstagabend ohne Sieger zu Ende gegangen. Die ewigen Rivalen trennten sich am zweiten Spieltag der Nations League in München nach einem munteren Spiel mit 1:1. Beide Teams warten damit weiter auf den ersten Sieg in der diesjährigen Nations League.

Deutschland fiel in den Anfangsminuten als aktivere Mannschaft auf und verbuchte mehr Ballbesitz. Dem vermeintlichen Führungstreffer durch Jonas Hofmann in der 23. Minute ging allerdings eine Abseitsstellung voraus. Dass der DFB-Elf in einem unterhaltsamen Spiel der Führungstreffer vor der Pause verwehrt blieb, war ansonsten darauf zurückzuführen, dass dem Team von Hansi Flick bei seinen Angriffen die letzte Präzision abging. Gefährlich wurde es erst wieder kurz vor der Pause mit einem Abschlussversuch von Jamal Musiala (45. Minute). Auf der Gegenseite vergaben Harry Kane (27.) und Bukayo Saka (45.+3) die hochkarätigsten Gelegenheiten.

Hofmanns zweites Tor zählt

An seinem zweiten Treffer war dann nichts zu beanstanden: Nach dem Seitenwechsel sorgte Jonas Hofmann für die verdiente deutsche Führung (51.). Der Gladbacher vollendete eine sehenswerte Kombination mit einem kraftvollen Drehschuss. England reagierte mit merklicher Wut im Bauch auf den Gegentreffer und ging zeitweilig mehr Risiko ein. Weil sich die Reaktion aber als kurzlebiges Strohfeuer erwies, übernahmen die Gastgeber nur wenig später wieder die Kontrolle.

Weil der «Mannschaft», wie sich das deutsche Nationalteam offiziell vermarktet, jedoch nicht nicht der zweite Treffer gelang – Thomas Müller liess die beste Gelegenheit zum 2:0 aus kurzer Distanz ungenutzt (70.) –, blieb die Begegnung bis zum Schluss spannend. Zumal das «Mutterland des Fussballs» stetig den Druck erhöhte und sich mehrfach aussichtsreiche Abschlusssituationen erspielte. Nach knapp 76 Minuten parierte Manuel Neuer noch in höchster Not gegen Harry Kane. Wenig später behielt der Stürmer von Tottenham im Privatduell mit dem Bayern-Goalie aber die Oberhand: Per Penalty markierte der 28-Jährige den Ausgleich (88.). Der Torschütze selbst war zuvor von Nico Schlotterbeck gefoult worden.

Italien bezwingt Ungarn

Im Parallelspiel der Gruppe A3 wurde Italien unterdessen seiner Favoritenrolle gerecht. Die Equipe von Trainer Roberto Mancini feierte durch ein 2:1 gegen Ungarn ihren ersten Sieg in der diesjährigen Nations-League-Auflage. Die Treffer der «Squadra Azzurra» erzielten Nicolò Barella (30.) und Lorenzo Pellegrini (45.); ein Eigentor durch Gianluca Mancini (61.) brachte Ungarn noch einmal heran.