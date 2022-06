Nations League Viermal Remis am Samstagabend: England und Deutschland bleiben sieglos England bleibt nach dem 0:0 in der Neuauflage des EM-Finals gegen Italien weiter ohne Vollerfolg. Ebenso wie Deutschland, das nicht über ein 1:1 in Budapest hinauskommt. Der Samstag in der Nations League in der kompakten Übersicht.

England und Italien gingen mit einem torlosen Unentschieden auseinander. Keystone

England – Italien 0:0

In einer attraktiven Neuauflage des EM-Finals von 2021 warteten beide Teams in Wolverhampton früh mit grossen Gelegenheiten zur Führung auf. Nach dem Seitenwechsel agierte England spielbestimmend, liess aber das notwendige Ideenreichtum im Angriff vermissen – und muss weiter auf seinen ersten Sieg in der diesjährigen Nations-League-Auflage warten. Die Partie fand wegen der Zuschauerausschreitungen am Rande des EM-Endspiels unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Ungarn – Deutschland (1:1)

Einen fulminanteren Start hätte sich das Publikum wohl kaum wünschen können: Zsolt Nagy sorgte nach knapp sechs Minuten für die frühe Führung der Ungarn, Deutschland antwortete bloss drei Minuten später durch Jonas Hofmann. In der Folge erspielte sich Deutschland ein leichtes optisches Übergewicht, doch die Ungarn erwiesen sich für den vierfachen Weltmeister als unangenehmer Gegner und kamen ihrerseits zu vortrefflichen Gelegenheiten auf den zweiten Treffer. Tore blieben aber beidseitig aus. Deutschland wartet nach dem dritten Remis im dritten Spiel weiter auf den ersten Vollerfolg.

Wales – Belgien 1:1 (0:0)

Youri Tielemans erlöste Belgien in der 50. Minute mit seinem Führungstreffer, nachdem die erste Halbzeit weitgehend höhepunktfrei verlaufen war. Zum Sieg reichte es jedoch nicht: Wales kam durch Brennan Johnson noch zum späten Ausgleich (86.).

Niederlande – Polen 2:2 (0:1)

Die Polen waren durch Matty Cash (18.) und Piotr Zielinski (49.) zunächst überraschend in Front gegangen, ehe die «Elftal» innert weniger Augenblicke antwortete: Davy Klaassen (51.) und Denzel Dumfries (54.) netzten zum Ausgleich ein. Memphis Depay vergab in der Nachspielzeit zwar vom Elfmeterpunkt den Sieg; die Niederlande bleiben aber zumindest ungeschlagen und führen ihre Gruppe weiter an.