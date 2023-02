Nordisch-WM Fähndrichs Medaillentraum platzt im Halbfinal: «Wurde der grossen Verantwortung nicht gerecht» Nadine Fähndrich muss im Klassisch-Sprint an der Nordischen Ski-WM in Planica eine Enttäuschung verdauen. Die Skandinavier dominieren den Wettkampf.

Nadine Fähndrich enttäuscht im Klassisch-Sprint an der Nordischen Ski-WM in Planica. Bild: Keystone

«Wenn ich keine Medaille gewinne, werde ich sehr enttäuscht sein – selbst wenn ich mir nichts vorzuwerfen hätte», liess Nadine Fähndrich vor dem Wettkampf im Gespräch mit dieser Zeitung verlauten. Entsprechend niedergeschlagen war die 27-jährige Luzernerin dann auch, als der Medaillentraum bei der Nordisch-WM in Planica in ihrer Paradedisziplin platzte. Im Sprint in der klassischen Technik blieb Fähndrich, die in diesem Winter dreimal im Weltcup triumphieren konnte, bereits im Halbfinal hängen.

Die Langläuferin hatte schon in der Qualifikation keinen bestechenden Eindruck hinterlassen. Zwar konnte sie sich als Achte im Prolog problemlos für die Viertelfinals qualifizieren, doch auf die schnellste Langläuferin, die schwedische Olympiasiegerin und WM-Titelverteidigerin Jonna Sundling, büsste Fähndrich beinahe sieben Sekunden ein.

Nicht Fähndrichs Verhältnisse

In der ersten Runde der K.o.-Phase schaffte die Zentralschweizerin als Zweite den Sprung in den Semifinal, dort scheiterte sie jedoch an den hochkarätigen Gegnerinnen. Gründe sah Fähndrich auch bei den Verhältnissen. Im Sulzschnee konnte sie nicht mit den dominierenden Skandinavierinnen mithalten. «Ich habe mich stets verbessert, aber um bei solchen Bedingungen mit den Besten mithalten zu können, braucht es noch etwas. Es tut mir sehr leid, ich wurde der grossen Verantwortung nicht gerecht», so Fähndrich im TV-Interview gegenüber SRF.

Beim schwedischen Vierfacherfolg konnte Jonna Sundling ihren Titel verteidigen. Ihre Landsfrauen Emma Ribom und Maja Dahlqvist komplettierten das Podest. Bei den Schweizer Frauen schaffte noch Alina Meier den Sprung in die Viertelfinals, blieb dort aber chancenlos.

Von den Swiss-Ski-Athleten, die auf den erkrankten Valerio Grond verzichten mussten, schaffte keiner die Qualifikation. Der norwegische Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo verteidigte ebenfalls seinen Titel, verwies Landsmann Paal Golberg und den Franzosen Jules Chappaz auf die weiteren Plätze. (gav)