Olympische Spiele Der Medaillentraum lebt: Bencic im Einzel und im Doppel im Halbfinal Wird Belinda Bencic überhaupt jemals müde? Wieder schiebt die 24-jährige Ostschweizerin Extra-Schichten und wird dafür doppelt belohnt: Halbfinal im Einzel und Doppel.

Belinda Bencic konnte nach ihrem Einzel-Erfolg die Tränen nicht mehr zurückhalten. Patrick Semansky / AP

Bei Belinda Bencic (WTA 12) flossen am Mittwoch die Tränen. Tränen der Erleichterung. Den Viertelfinal-Abnützungskampf bei grosser Hitze hatte die 24-jährige Ostschweizerin gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 18) in drei Sätzen für sich entscheiden können: «Das war eine grosse Erlösung.»

Zum Start der Partie lief es Bencic wie geschmiert. Sie spielte die diesjährige French-Open-Finalistin an die Wand, tütete den 1. Satz nach lediglich 25 Minuten mit 6:0 ein. «Ich wusste, dass ich nun im zweiten Satz nicht werde durchmarschieren können.» So kam es dann auch. Obwohl die 24-Jährige gleich wieder mit 2:0 hätte davonziehen können, lässt sie ihre Breakchancen ungenutzt. Die Partie kippte. «Mit meinem Aufschlag habe ich es selber verpatzt.» Gleich elf Doppelfehler unterliefen Bencic während der gesamten Partie. Der zweite Durchgang ging mit 3:6 verloren.

Der Entscheidungssatz war hart umkämpft mit langen Games. Bencic schlug gleich bei der erstem Möglichkeit gleich zu, nahm ihrer Gegnerin den Aufschlag ab und liess sich diesen Vorteil, obschon sie Breakbälle abwehren musste, bis am Ende nicht mehr nehmen. Den zweiten Matchball verwertete die Schweizerin nach 2:13 Stunden zum Endresultat von 6:0, 3:6, 6:3.

Doppelter Halbfinal

Wie bereits schon am Vortag musste Bencic nach knapp zwei Stunden Erholungszeit wieder auf den Platz. Der Doppel-Viertelfinal zusammen mit Viktorija Golubic stand auf dem Programm. Ihnen gegenüber das australische Duo Sam Stosur und Ellen Perez. Den Startsatz holten sich die Schweizerinnen nach zwei Breaks mit 6:4. Im 2. Umgang konnten Bencic/Golubic gleich zu Beginn ihren Kontrahentinnen den Aufschlag abnehmen, verteidigten den Vorsprung bis zum Schluss und und zogen mit 6:4 und 6:4 in den Halbfinal.

Haben nach ihrer Halbfinal-Qualifikation Grund zum Lachen: Belinda Bencic (links) und Viktorija Golubic (rechts). Peter Klaunzer / KEYSTONE

Gleich zwei Medaillenchancen bieten sich der Ostschweizerin nun also. Etwas, das nach einer durchzogenen Saison (kein Turniergewinn, zwei Finalteilnahmen) nicht erwartet werden durfte. Am Donnerstagmorgen bestreitet Belinda Bencic um 8 Uhr den Einzel-Halbfinal auf dem Center Court gegen die Kasachin Elena Rybakina (WTA 20). Die beiden Spielerinnen treten erstmals gegeneinander an. Im Doppel treffen Bencic/Golubic im Anschluss (ca. 12 Uhr) überraschend auf das brasilianische Duo Pigossi/Stefani.