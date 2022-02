Präsentation Denis Zakaria nach seinem Wechsel zu Juventus Turin: «Es ist ein Traum!» Denis Zakaria erklärt bei der offiziellen Präsentation vor den Medien, weshalb er nach Turin gewechselt ist. Der 25-jährige Nati-Spieler fühlt sich für ein allfälliges Debüt am Wochenende bereit.

Denis Zakaria erklärt vor den Medien, weshalb er sich für einen Wechsel zu Juventus Turin entschieden hat. Screenshot Juventus/Youtube

Nati-Mittelfeldspieler Denis Zakaria äusserte sich am Mittwochnachmittag zwei Tage nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Juventus Turin erstmals. Der italienische Rekordmeister habe den 25-Jährigen stets zum träumen gebracht. «Das ich nun hier bin, ist genau das: Ein Traum».

Die ersten Eindrücke seien für den Genfer aussergewöhnlich gewesen, wie er vor den Medien zugibt. «Juve hat tolle Qualitäten, für mich ist dieser Transfer ein Schritt vorwärts. Das erste Zusammentreffen mit den Mitspielern und dem Trainer war grossartig. Die Atmosphäre ist ausgezeichnet.»

Polyvalent einsetzbar

Zakaria beschrieb seinen Spielstil als offensiv und aggressiv. Er könne aber auch gut verteidigen und wisse, wie man den Ball zurückerobere. «Ein Ziel, das ich mir gesetzt habe, sind es, mehr Tore zu erzielen.» Seine angestammte Position sei im Mittelfeld, aber er könne überall spielen.

Bei den «Bianconeri» könnte Zakaria bereits am Sonntagabend im Heimspiel gegen Hellas Verona sein Debüt feiern. «Ich bin physisch bereit und habe schon zwei Trainingseinheiten absolviert. Wenn mich der Trainer braucht, bin ich zur Stelle.» Juve-Coach Massimiliano Allegri habe dem Schweizer bereits erklärt, was er von ihm erwarte. Die« Alte Dame» liegt in der Serie A derzeit auf dem enttäuschenden fünften Rang. Auf Tabellenleader Inter beträgt der Rückstand bereits 11 Punkte. (gav)