Premier League 3:1-Sieg: Manchester City präsentiert sich gegen Arsenal in meisterlicher Manier In der Premier League lieferten sich Arsenal und Manchester City am Mittwochabend das Duell der Ligaspitze – mit dem besseren Ende für City. Die Mannschaft von Pep Guardiola gewinnt die Partie mit 3:1.

Jack Grealish bejubelt seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1. Daniel Hambury / EPA

Die Mannschaft von Mikel Arteta trat so auf, wie es von einem englischen Meisterkandidaten erwartet wird. Zumindest bis zur 24. Spielminute. Arsenal überzeugte bis dahin in allen Belangen, unterdrückte das gewohnte Aufbauspiel von Pep Guardiolas Manchester City erfolgreich und gab im Emirates Stadion den Takt an. Ein unglücklicher Fehler von Arsenals japanischem Aussenverteidiger Takehiro Tomiyasu war gleichwohl massgebend dafür, dass die Gunners in Rückstand gerieten. Der 24-Jährige spielte einen unpräzisen Rückpass in die Richtung seines Keepers Aaron Ramsdale, den City-Angreifer Kevin De Bruyne auf halber Strecke abfing und demzufolge entgegen dem Spielverlauf zur Führung einnetzte.

Trotz des abrupten Rückschlags verhielt sich das Team um Nati-Captain Granit Xhaka weiterhin ungerührt. Arsenal liess nicht das Gefühl entstehen, gerade eben in Rückstand geraten zu sein. Hingegen benahmen sich die Spieler so, als hätten sie eine Führung auszubauen. Es war eine Verhaltensweise, die zu helfen schien. Arsenal zog sein Spiel konsequent durch und wurde dafür belohnt. Bukayo Saka glich drei Minuten vor dem Pausenpfiff per Elfmeter aus, zuvor räumte City-Torhüter Ederson den anrauschenden Eddie Nketiah im Sechzehner ab.

Arsenal knickte ein

Kaum waren die Seiten gewechselt, verschwand das ursprüngliche meisterliche Verhalten des Tabellenführers, welches er in der ersten Halbzeit an den Tag legte. Allerdings schaltete auch City einen Gang zurück, Guardiola nahm Flügelspieler Riyad Mahrez vom Platz und brachte Nati-Verteidiger Manuel Akanji an seiner Stelle, um Arsenals Offensivreihen stärker einzuschränken.

Die taktische Ausrichtung des spanischen Meistertrainers zahlte sich bald aus. Zehn Minuten nach Akanjis Einwechslung gingen die Citizens erneut in Führung. Und wieder war es ein individueller Fehler in der Arsenal-Verteidigung, der mit einem Gegentor bestraft wurde. Innenverteidiger Gabriel war es diesmal, der den Fehlpass spielte. Bernardo Silva fing diesen ab und lancierte einen Gegenstoss, den Jack Grealish vollendete.

Arsenal war nun gezwungen, zu riskieren. Weil aber das altbekannte Problem der Ineffizienz im Abschluss auftrat, nutzte City seine Konterchancen mit seiner explosiven Sturmspitze. Erling Haaland war es in der 82. Spielminute, der einen Pass von De Bruyne zum 3:1-Schlussskore verwertete und City damit punktgleich mit Arsenal an die Tabellenspitze schoss. So waren es am Ende des Tages doch die Citizens, die sich in meisterlicher Manier präsentierten. Manchester war effizienter als Arsenal, verteidigte stärker und überzeugte in den entscheidenden Momenten. Wie es von einem englischen Meisterkandidaten eben erwartet wird.