Premier League Aufbruchstimmung in Nordlondon: Kann Arsenal die City-Dominanz durchbrechen? Lange musste Arsenal untendurch, letzte Saison meldete sich der Traditionsklub aber eindrücklich zurück. Mit gezielten Transfers will man nun Seriensieger Manchester City herausfordern – der Nachfolger von Granit Xhaka soll dabei eine entscheidende Rolle einnehmen.

Captain Martin Ödegaard strebt mit Arsenal nach Höherem. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP

Arsenal und Manchester City. Es sind die zwei Mannschaften, welche die vergangene Premier-League-Saison prägten. Monatelang behauptete sich Arsenal an der Spitze, am Ende machte der Ligakrösus aus Manchester das Rennen. Nun rollt seit gut zwei Wochen im englischen Fussball wieder der Ball und bereits sieht das Bild wieder ähnlich aus: An der Spitze mit dem Punktemaximum, zusammen mit Brighton, Manchester City und Arsenal.

Kam der letztjährige Höhenflug von Arsenal für viele Experten eher überraschend, ist die Ausgangslage dieses Jahr eine andere. Arsenal gilt als ärgster Herausforderer von City. Die Ambitionen wurden spätestens mit dem Sieg im Direktduell im englischen Supercup angemeldet. Mit einem hart erkämpften 1:0-Auswärtserfolg am Montag bei Stadtrivale Crystal Palace machte Arsenal den optimalen Saisonstart perfekt. Drei Spiele, drei Siege. Es herrscht Aufbruchstimmung beim dreizehnfachen Meister.

Dies ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Seit der Saison 2016/2017 lauteten die Liga-Platzierungen der «Gunners» der Reihe nach: Fünfter, Sechster, Fünfter, Achter, Achter, Fünfter. Wenn im September über dem Emirates-Stadium die Champions-League-Hymne ertönt, fühlt sich das für so manch einen Fan surreal an. 2359 Tage sind mittlerweile vergangen, seit der Ex-Verein von Granit Xhaka zum letzten Mal auf dieser Bühne zu Gast war.

Junges Team im Aufmarsch

Dank des zweiten Ranges letzte Saison gelang Arsenal die Rückkehr in die Königsklasse. Eng verbunden ist der Aufschwung mit Trainer Mikel Arteta. Der 41-jährige übernahm Arsenal kurz vor Weihnachten 2019 und führte es sukzessive an die ­Spitze zurück. Arteta hat eine klare Spielidee, unter ihm wird attraktiver Ballbesitzfussball praktiziert.

Baumeister des Erfolgs: Mikel Arteta brachte Arsenal zurück in die Spur. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP

Angeführt von Captain Martin Ödegaard hat sich ein junges Team gebildet, welches immer mehr ineinandergreift. In den ersten drei Saisonspielen stand mit Ausnahme von Thomas Partey kein Spieler in der Startelf, der älter ist als 25 Jahre. Es zeigt, dass bei Arsenal ein Projekt im Gange ist. Nicht nur in dieser Saison soll Manchester City Paroli geboten werden. Der Traum vom ersten Premier-League-­Titel seit 2004 soll bald Tatsache werden.

Wie ernst es Arsenal tatsächlich meint, zeigt der Blick auf die Transferbilanz. Für ­Declan Rice (von West Ham), Kai Havertz (von Chelsea) sowie Jurrien Timber (von Ajax) wurden insgesamt über 240 Millionen Euro ausgegeben. Es ist das erste Mal, dass Arsenal unter dem viel kritisierten Präsidenten Stan Kroenke derart in die Transferoffensive geht.

Erste Auftritte von Declan Rice sind vielversprechend

Die erste Bilanz der Neuzugänge fällt derweil unterschiedlich aus. Während sich Havertz noch im Ensemble zurechtfinden muss, erlitt Verteidiger Timber letzte Woche einen Kreuzbandriss und fehlt lange. Ganz anders präsentiert sich die Situation bei Declan Rice: Der englische Nationalspieler hat die vorgesehene Schlüsselrolle direkt übernommen, wurde gegen Crystal Palace bereits zum «Man of the Match» gekürt.

Neuzugang Declan Rice (Mitte) hat sich bei Arsenal bestens integriert. Bild: Kin Cheun /AP

Der Nachfolger von Nati-Captain Xhaka bekam im Nachgang der Partie von seinem Coach ein Sonderlob: «Er beherrschte das Mittelfeld und dominierte das Spiel», so Arteta. Rice soll die prägende Figur von Arsenals Zukunft werden. 117 Millionen Euro hat alleine er gekostet, auch die Bayern hätten Rice gerne verpflichtet.

Die Investitionen sind auch ein Signal. Der zweite Rang reicht nicht mehr. Und vor allem soll sich die Geschichte der letzten Saison nicht wiederholen. In der Endphase ging Arsenal die Luft aus. Gerade in der Kaderbreite waren eklatante Unterschiede zu Manchester City festzustellen. Dies soll kein zweites Mal passieren.