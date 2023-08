Rad-WM: Cross-Country Schurter holt Bronze – Aufregung nach kurzfristiger Regelanpassung: «Das hat mich schockiert» Nino Schurter sichert sich bei der WM in Schottland Bronze. Neuer Weltmeister ist der Brite Tom Pidcock. Eine kurzfristige Regelanpassung sorgt indes für Unruhe.

Nino Schurter sichert sich beim Cross-Country-Rennen im schottischen Glentress Forest WM-Bronze. Bild: Freshfocus

Nino Schurter erweitert nach dem Auftritt im schottischen Glentress Forest seine Medaillensammlung an Weltmeisterschaften und steht nun bei 13 Stück. Der 37-jährige Bündner sichert sich Bronze und Swiss Cycling damit das erste Edelmetall an dieser Rad-WM in einer olympischen Disziplin. «Es war das Maximum, das ich am heutigen Tag rausfahren konnte. Ich habe versucht, meinen Titel zu verteidigen. Es hat nicht ganz gereicht, aber ich bin zufrieden mit Bronze», so der zehnfache Weltmeister.

Der Titel ging an den britischen Olympiasieger Tom Pidcock, der die Ziellinie 34 Sekunden vor dem Schweizer passierte. Der 24-jährige Allrounder, der im Juli noch die Tour de France absolvierte, erhöhte in der sechsten von acht Runden die Schlagzahl und liess Schurter stehen. «Ich habe versucht, so lange wie möglich an ihm dranzubleiben und dort wohl zu viele Körner liegen lassen», resümiert Schurter. Hätte der Schweizer zu diesem Zeitpunkt seine Energiereserven nicht anzapfen müssen, wäre vermutlich auch Silber in Reichweite gewesen. «Ich wollte um den Titel fahren. Ob man dann Zweiter oder Dritter wird, spielt nicht so eine Rolle». Silber ging an den Neuseeländer Samuel Gaze (+ 19 Sekunden).

Das Podest: Samuel Gaze (links), Tom Pidcock (Mitte) und Nino Schurter. Bild: Maxime Schmid / EPA

Kurzfristige Regelanpassung

Der Titel von Pidcock ging allerdings nicht ganz ohne Nebengeräusche über die Bühne. Einen Tag vor dem Rennen rückte plötzlich die Startliste ins Zentrum. Der Radsport-Weltverband UCI sorgte mit einer umstrittenen Regelanpassung dafür, dass diejenigen Athleten, die in anderen UCI-Rankings in den Top 10 liegen, von einer privilegierten Startposition profitierten. Damit rückte der Brite auf Startplatz 33 vor, Mathieu van der Poel sprang von der letzten in die vierte Startreihe.

Im Gegensatz zu Pidcock konnte sich der 28-jährige Niederländer diesen Umstand nicht zunutze machen. Wie bereits im Strassenrennen stürzte er. Doch im Gegensatz zum vergangenen Sonntag konnte er das Rennen nicht mehr weiterführen und musste dieses bereits nach der Startrunde aufgeben. Nach dem historischen Cyclocross- und Strassenweltmeistertitel im selben Jahr wurde es damit nichts aus dem Triple.

«Niemand sollte eine Abkürzung erhalten. Ansonsten dauert jede noch so kleine Anpassung über ein Jahr. Das war nicht cool», meinte Schurter. Mathias Flückiger zeigte sich ob der Anpassung «schockiert». Beide Fahrer betonen, dass es toll sei, solche Stars am Start zu haben, aber gleich lange Spiesse für alle gelten sollen. Flückiger, der nach Positionskämpfen in der Startrunde zurückgefallen war, beendet das Rennen auf dem 12. Platz. «Ich wurde von gewissen Akteuren regelrecht abgeschossen», so Flückiger. Lars Forster klassierte sich als zweitbester Schweizer auf dem 8. Platz.

Keller als beste Schwiezerin auf Rang 5

Die Schweizer Frauen mussten hingegen ohne Medaillen abreisen. Zwar schnupperte Alessandra Keller phasenweise am Podest, musste sich letztlich aber mit dem fünften Rang begnügen. «Ich habe alles gegeben und kann mir nichts vorwerfen. Deswegen bin ich, obschon ich neben den Medaillenplätzen gelandet bin, zufrieden.» In der vierten von sieben Runden konnte sich die 27-jährige Nidwaldnerin von ihren Konkurrentinnen im Kampf um Rang drei noch leicht absetzen, doch diese schlugen wenig später zurück und zogen an ihr vorbei. «Ich habe versucht, so lange wie möglich dranzubleiben, habe sehr gelitten. Da Tempo war brutal hoch», so Keller.

Alessandra Keller schafft es in Schottland nicht aufs Podest. Maxime Schmid / KEYSTONE

Dieses hohe Tempo hatte die Französin Pauline Ferrand-Prévot angeschlagen und konnte es bis zum Ende durchziehen. Die 31-Jährige verteidigte damit den Titel dem Vorjahr und krönte sich insgesamt zum fünften Mal zur Weltmeisterin - Rekord. Landsfrau Loana Lecomte (+1:14 Minuten) fuhr auf Rang zwei, die Niederländerin Puck Pieterse (+1:27) kam als Dritte ins Ziel.

Zweitbeste Schweizerin wurde Jolanda Neff als Neunte. «Mein Rennen ist vor allem am Anfang und am Schluss sehr gut verlaufen», bilanzierte die Olympiasiegerin. Zu Beginn versuchte sie den Schnellsten zu folgen, zollte dafür jedoch Tribut, fiel gar bis auf den 21. Platz zurück. «Es hat mich komplett verblasen. Das nächste Mal mache ich es anders.» Immerhin fand die 30-jährige Ostschweizerin danach ihren Rhythmus, konnte Rang um Rang gutmachen.