Rad-WM Grosse Enttäuschung für Marlen Reusser: Aufgabe statt WM-Gold Marlen Reusser strebte beim WM-Zeitfahren im schottischen Stirling ihren ersten WM-Titel an. Doch dieses endete mit einer riesigen Enttäuschung.

Ernüchterung pur: Marlen Reusser nach der Aufgabe im WM-Zeitfahren. Dario Belingheri / Velo

«Natürlich ist Gold mein Ziel. Ich will das gar nicht verhehlen. Ein Sieg würde mich ausserordentlich freuen», sagte Marlen Reusser im Vorfeld des WM-Zeitfahrens. Nach zweimal Silber an Weltmeisterschaften und demselben Resultat an den Olympischen Spielen in dieser Disziplin wollte sich die 31-jährige Bernerin am Donnerstag im schottischen Stirling Gold umhängen lassen. Doch es kam anders.

Beim Start deutete noch nichts darauf hin, dass Reussers Kampf gegen die Uhr nach etwas mehr als der Hälfte auf dramatische Art und Weise enden sollte. Mit einem entschlossenen Blick nahm sie die letzten Instruktionen entgegen, richtete den Helm und tretete nach dem Startschuss kräftig in die Pedale. Doch nach der ersten Zwischenzeit, die nach 12,5 Kilometer gemessen wurde, war bei der Schweizerin bereits ein Kopfschütteln auf dem Velo zu erkennen. Einen Rückstand von 32,98 Sekunden hatte sie sich zu diesem Zeitpunkt schon auf die spätere Weltmeisterin eingehandelt.

Nationaltrainer Edi Telser muss trösten

Nur wenig später, nach rund 20 km, verlangsamte Reusser, schüttelte erneut den Kopf, diesmal aber völlig entnervt, und stieg vom Sattel. Etwas ungläubig liess sie sich im Strassenrand mit geöffnetem Trikot auf das Gras nieder, blickte ins Leere und weinte. Nationaltrainer Edi Telser nahm sie in die Arme, spendete Trost.

Über die Gründe der Aufgabe war zunächst nichts bekannt. Swiss Cycling schrieb lediglich, dass es Reusser «gut gehe» und ab 20 Uhr eine Stellungnahme folgen werde.

Die 36,2 anspruchsvollen Kilometer mit Start und Ziel in Stirling absolvierte Chloé Dygert am schnellsten. Die 26-jährige US-Amerikanerin, die sich an dieser WM schon auf der Bahn Gold in der Einzelverfolgung sicherte, legte mit der Startnummer 19 bereits eine Zeit hin, an der sich die Konkurrenz die Zähne ausbiss. Obwohl auch Reusser im Vorfeld die 26-Jährige als ärgste Widersacherin im Kampf um Gold nannte, ist der Titel hinsichtlich ihres Gesundheitszustands alles andere als selbstverständlich. Als sie den letzten Aufstieg gemeistert hatte, passierte sie hustend die Ziellinie.

Angeschlagene Weltmeisterin

«Wenn das Rennen gestern stattgefunden hätte, wüsste ich nicht, ob ich gestartet wäre. Ich habe die letzten vier Tage zu Gott gebetet, um an den Start gehen zu können. Ich bin nach wie vor nicht bei 100 Prozent», sagte die Weltmeisterin, die sich in den Tagen zuvor eine Erkältung zugezogen hatte. Die Australierin Grace Brown (+5,67 Sekunden) und die Österreicherin Christina Schweinberger (1:12 Minuten) komplettierten das Podium.

Mit diesem WM-Podest hatten wenige gerechnet. Jane Barlow / AP

So war es Elena Hartmann, die anstelle von Marlen Reusser als beste Schweizerin im Klassement auf dem 23. Rang aufgeführt war. Für die 31-jährige Bernerin gilt es nun sich so gut wie möglich zu erholen. Am Sonntag stellt das Strassenrennen der Frauen den Schlusspunkt der WM dar. Eine Medaille würde im Verarbeitungsprozess dieser Enttäuschung sicherlich helfen.