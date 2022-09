Radsport Schweizer Mixed-Team gewinnt WM-Gold im Zeitfahren: «Dass wir es nun im Team erreicht haben, ist sehr cool» Das Schweizer Mixed-Team überzeugt im Zeitfahren und gewinnt die WM-Goldmedaille. Reusser, Küng und Co. lassen die Italienerinnen knapp hinter sich. Favorit Niederlande mit Pleiten, Pech und Pannen.

Elise Chabbey, Marlen Reusser und Nicole Koller auf dem Weg zu WM-Gold. Keystone

Endlich hat es gereicht, wird man bei Swiss Cycling sagen. Nachdem man im letzten Jahr das angestrebte WM-Edelmetall um lumpige fünf Hundertstel verpasste, kann die Schweiz heuer jubeln. Und wie. An der Weltmeisterschaft in Wollongong sichert sich das Schweizer Team im Mixed-Zeitfahren die Goldmedaille.

Wie bereits im letzten Jahr in Belgien, trat die Schweiz auch in Australien in Bestbesetzung an. Für die Frauen stiegen Marlen Reusser, Elise Chabbey und Nicole Koller auf den Sattel, bei den Männer traten Stefan Küng, Stefan Bissegger und Mauro Schmid in die Pedale. Und das Sextett überzeugte. Das Männer-Trio legte auf dem 14 Kilometer langen Rundkurs den Grundstein zum Erfolg. Mit zehn Sekunden Vorsprung auf die Italienerinnen konnten die Frauen ins Rennen starten. Und das Trio harmonierte auf der gesamten Linie. Nach 34 Minuten Fahrzeit, reichten der Schweiz drei Sekunden Vorsprung zum WM-Titel.

Strahlende Schweizerinnen und Schweizer bei der Medaillen-Übergabe. Keystone

Die Freude im Schweizer Team kannte keine Grenzen. Stefan Bissegger sagte gegenüber SRF: «Es ist ein super schönes Gefühl. Wir haben uns alle sehr gefreut.» Teamleader Stefan Küng fügt an: «Wir haben einen super Teamspirit unter den Fahrern, aber auch im Team.» Derweil spricht Marlen Reusser die Schweizer WM-Bilanz der vergangnen Jahre an.

«Wir des Öfteren auf dem Podium gestanden. Für Gold an einer WM reichte es bisher nicht. Dass wir es nun im Team erreicht haben, ist sehr cool.»

Die grossen Pechvögel in Wollongong waren bei der Niederlande angesiedelt. Zuerst musste Bauke Mollema mit einem Defekt der Kette abreissen lassen, wenig später stürzte bei den Frauen Annemiek van Vleuten kurz nach dem Start. Das favorisierte niederländische Sextett musste mit Platz fünf vorlieb nehmen. Bronze sicherte sich Australien.

Das Format Ein Team besteht aus drei Athletinnen und drei Athleten. Den Rundkurs (14 Kilometer) bestreiten zunächst die Männer. Erreicht der zweite Mann die Ziellinie, erhalten die drei Frauen die Startfreigabe. Die Zeitmessung erfolgt schliesslich nach Ankunft der zweiten Fahrerin im Ziel.

Marlen Reusser und Stefan Küng können sich in Wollongong bereits zum zweiten Mal Edelmetall umhängen lassen. Die Bernerin, die gestern ihren 31-igsten Geburtstag feierte, gewann im Einzelzeitfahren Bronze, der 28-jährige Thurgauer Silber.