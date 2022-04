Radsport Van Baarle gewinnt Paris-Roubaix – Küng landet Coup mit Podestplatz Stefan Küng fährt beim Rad-Klassiker Paris-Roubaix auf das Podest. Der Ostschweizer überzeugt mit Rang drei. Den Sieg schnappt sich der Niederländer Dylan van Baarle.

Der Ostschweizer Stefan Küng am Hinterrad von Wout van Aert. Freshfocus

Der Niederländer Dylan van Baarle hat die 119. Auflage des Klassikers Paris-Roubaix gewonnen. Der 29-Jährige vom Team Ineos Grenadiers setzte sich am Ostersonntag nach ungemein fordernden 257,2 Kilometern, 54,8 davon auf dem berüchtigten Kopfsteinpflaster, souverän nach einer Solofahrt im Finale durch. Im Velodrom von Roubaix lag er nach 5:37:01 Stunden 1:47 Minuten vor dem Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma). Dritter wurde zeitgleich der Ostschweizer Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Der 28-jährige setzte sich gleich mehrmals in Szene. Küng hielt sich stets in der Verfolgergruppe auf und leistet viel Führungsarbeit. Der Niederländer Van Baarle bog schliesslich als souveräner Führender ins Velodrome von Roubaix ein, dahinter folgte der Kampf um die Podestplätze. Mittendrin Stefan Küng. 300 Meter vor dem Ziel war er es, der den Sprint lancierte. Den anvisierten zweiten Platz wurde es nicht, der Belgier Van Aert zog noch an Küng vorbei.

Dieser Podestplatz ist der vorläufige Höhepunkt einer starken, noch jungen Saison. Letzten Sonntag überzeugte Küng beim Amstel Gold Race als Achter mit einem Top-Ten-Platz. Vor 14 Tagen fuhr er bei der Flandern-Rundfahrt auf den starken 5. Rang.

Schnelles Rennen und zahlreiche Defekte

Ungewöhnliche hohe Temperaturen von knapp 20 Grad, die staubigen Paves sowie der beständige Rückenwind, der für die mit einem Schnitt von 47,1 km/h mit Abstand schnellste Roubaix-Auflage der Geschichte und damit viele Stürze sorgte, verlangten den Fahrern alles ab. Van Baarle war wie zahlreiche andere Profis von einem Defekt betroffen, setzte sich dann aber kurz vor dem letzten ganz schweren Kopfsteinpflaster-Sektor Carrefour de l’Arbre entscheidend ab.

Stefan Bissegger klassierte sich als zweitbester Schweizer auf Platz 21. Silvan Dillier wurde 63. (swe/sid)

Update folgt +++