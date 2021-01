reds ziehen in 5 minuten davon Liverpool in der nächsten Runde im FA Cup – Shaqiri mit zwei Assists In der Meisterschaft gabs gegen Aston Villa noch eine 2:7-Klatsche. In der dritten Runde des FA Cups gelingt nun die Revanche. Xherdan Shaqiri glänzt mit zwei Assists.

Xherdan Shaqiri (29) darf sich feiern lassen. Beim 4:1-Sieg von Liverpool liefert er gleich zwei Assists. Keystone

(gav) Die Mannschaft von Jürgen Klopp geht bereits in der 4. Minute durch Mané in Führung. Die Hausherren können vor der Pause aber noch reagieren und gleichen durch den 17-Jährigen Barry aus. Dies, obwohl Aston Villa wegen einigen positiven Covid-Tests auf einige Stammkräfte verzichten müssen. Innerhalb von fünf Minuten sorgen die Gäste dann aber für klare Verhältnisse. In der 60. Minute trifft Wijnaldum, in der 63. wieder Mané und in der 65. Minute sorgt Salah mit dem 4:1 für das Schlussresultat.

Xherdan Shaqiri kommt in der 61. Minute ins Spiel und liefert wenig später die Assists zum dritten und vierten Tor.