Reiten Tierquälerei: Springreiter Paul Estermann ist rechtskräftig verurteilt Weil die Beschwerdefrist ungenutzt verstrichen ist, ist das im Dezember ausgesprochene Urteil gegen Paul Estermann nun rechtskräftig. Der Schweizer Pferdesport-Verband will den Springreiter nun vorläufig sperren.

Paul Estermann, hier 2016 beim CSIO St. Gallen auf seinem Pferd «Lord Pepsi» abgelichtet, ist rechtskräftig wegen Tierquälerei verurteilt worden. Urs Bucher/Archiv

Dass sich Springreiter Paul Estermann der Tierquälerei schuldig gemacht hat, ist nun durch ein rechtskräftiges Urteil untermauert. Die Beschwerdefrist ist inzwischen ereignislos verstrichen, nachdem das Kantonsgericht Luzern den Hildisrieder im Dezember 2022 zu einer Geldstrafe verurteilt hatte.

Der Schweizerische Verband für Pferdesport reagierte nach Eintritt der Rechtskraft umgehend und kündigte am Montag in einer Mitteilung an, den Reiter vorläufig sperren zu wollen. Der Vorstand reichte bei der verbandseigenen Sanktionskomission (SAKO) einen dementsprechenden Antrag ein. Mit Massnahmen ist gemäss dem Communiqué im Frühling dieses Jahres zu rechnen.

Estermann wird zur Last gelegt, in den Jahren 2014 bis 2017 seinen Wallach «Lord Pepsi» und im Jahr 2016 seine Stute «Castlefield Eclipse» mehrfach misshandelt zu haben. Er soll ihnen, um bessere Trainingsresultate zu forcieren, mit Peitschenhieben gar blutige Wunden verpasst haben. Ein ehemaliger Mitarbeiter hatte das fehlbare Verhalten des Pferdesportlers zur Anzeige gebracht und seine Anschuldigungen mit Bildmaterial belegt.

Erstinstanzliches Urteil erging 2019

Ein erstes Urteil war bereits im November 2019 ergangen, als ihn das Bezirksgericht Willisau schuldig gesprochen hatte. Estermann zog den Fall weiter vor das Luzerner Kantons- und schliesslich vor das Bundesgericht, das die Strafsache wegen eines Formfehlers zurück an das Kantonsgericht überwies. Dieses revidierte sein Urteil dahingehend, dass es Estermann in einigen Anklagepunkten freisprach und die ursprünglich ausgesprochene Geldstrafe um einen Drittel reduzierte. Unter dem Strich bleiben, bedingt vollziehbar bei einer zweijährigen Probezeit, 70 Tagessätze à 160 Franken.

Dass er sich mit der neuerlichen Beurteilung des Gerichts zufriedengibt, vermag aber auch zu erstaunen: Zuvor hatte der 59-Jährige stets auf seine Unschuld gepocht.