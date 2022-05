Rennwochenende Nach miserablem Saisonstart: Mercedes in Barcelona auf dem Weg zurück an die Spitze Am Sonntag steigt der Grosse Preis von Spanien in Barcelona. Mercedes dominiert diese Strecke seit Jahren – dank Änderungen am Fahrzeug womöglich auch in diesem Jahr.

Lewis Hamilton scheint nach dem ersten Training in Barcelona sehr zufrieden zu sein. Enric Fontcuberta / EPA

Die Dominanz ist unglaublich. Seit 2017 gewann Mercedes jedes Rennen in Barcelona. Fünf Mal hintereinander triumphierte Lewis Hamilton auf dem Circuit de Catalunya, vier Mal stand dabei sein Ex-Teamkollege Valtteri Bottas mit auf dem Podest. Barcelona gilt als die Lieblingsstrecke des deutschen Rennstalls.

Nach den ersten fünf Rennen dieser Saison schien sich dies nun zu ändern. Mercedes startete schlecht in die Saison, galt nicht mehr als Kandidat auf den WM-Titel. Neo-Mercedes-Pilot George Russell steht derweil auf Zwischenrang vier mit 45 Punkten Rückstand auf Leader Charles Leclerc. Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton steht mit 36 Punkten und Rang sechs sogar noch schlechter da.

Mercedes wieder als Mitstreiter um den Titel?

Für den Rennstall von Teamchef Toto Wolff läuft es in diesem Jahr also noch gar nicht so wie erwartet. In Barcelona entfachte sich nach dem ersten Training aber ein kleiner Funken Hoffnung. Die Mercedes beendeten die erste Trainingssession hinter Charles Leclerc als zweit- und drittschnellste Fahrer - zur Freude von Lewis Hamilton.

«Positiv. Ich bin super zufrieden mit dem Fortschritt. Ein fettes Dankeschön an alle in der Fabrik! Wir sind zwar noch nicht die Schnellsten. Das war das erste Mal, dass ich auf der Geraden kein ‹Bouncing› hatte. Es ist noch nicht ganz weg, aber es ist viel besser als vorher», sagte der Brite nach dem Training mit einem riesigen Lächeln auf dem Gesicht.

Dank neuem Unterboden und Frontflügel vorne

Die Verbesserungen auf der Strecke haben viel mit der Arbeit der Ingenieure zu tun, die Tag und Nacht am Rennboliden arbeiten. Wie die meisten Teams kam auch Mercedes mit einigen Änderungen aus Miami nach Katalonien.

Die Deutschen fahren im sechsten Rennen mit einem neuen Unterboden und einer neuen Frontflügel-Endplatte. Toto Wolff lobte nach dem Training den Motorenhersteller Brixworth und die Mercedes-Fabrik namens Brackley in England: «Die beiden Firmen haben so hart gearbeitet. Brixworth hat gegenüber den anderen Motorenhersteller wirklich viel Land gewonnen. Das ist fantastisch anzusehen und macht mich stolz. Auch mit dem Fahrgestell machen wir Fortschritte.».

Der Mercedes verbessert sich in Spanien. Alejandro Garcia / EPA

Über die plötzliche Leistungssteigerung seines langjährigen Konkurrenten Mercedes wunderte sich Red-Bull-Teamchef Christian Horner allerdings nicht: «Ich sage schon das ganze Jahr, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die ihre Probleme in den Griff bekommen.».

Ob Mercedes in Zukunft tatsächlich wieder zu seiner alten Leistung finden kann, zeigt sich wohl spätestens am Sonntag beim grossen Preis von Spanien. Die Wahrscheinlichkeit, dass Mercedes den nächsten Sieg in Barcelona holt, ist dank der Veränderungen am Fahrzeug aber gar nicht mehr so klein.