Riesenslalom in Kronplatz Schwedin Sara Hector schnappt sich den Sieg – beste Schweizerin auf dem ernüchternden 19. Rang Die Schweizerinnen enttäuschen beim Riesenslalom in Kronplatz. Michelle Gisin erleidet einen Absturz auf den 26. Platz. Die Schwedin Sara Hector sichert sich den Sieg.

Die Schwedin Sara Hector schnappt sich beim Riesenslalom in Kronplatz den ersten Platz. Keystone

Beim letzten Technik-Rennen vor den Olympischen Spielen in Peking waren aus Schweizer Sicht alle Augen auf Michelle Gisin gerichtet. Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener sind beim Riesenslalom im österreichischen Kronplatz am Dienstag nicht am Start. Die Tessinerin will nach ihrer Covid-Erkrankung und dem Sturz in St. Moritz Energie tanken. Holdener setzt mit einem Trainingsblock bereits den Fokus auf Peking.

Michelle Gisin, die nach ihrem Podestplatz vom vergangenen Wochenende im Super-G mit viel Selbstvertrauen ins Südtirol reiste, konnte dieses jedoch überhaupt nicht in ein positives Resultat ummünzen. Bereits der 1. Lauf lief nicht nach Wunsch. Den Rückstand von 1.50 Sekunden auf die Bestzeit quittierte die 28-jährige Engelbergerin entsprechend kopfschüttelnd.

Gisin erlebt Absturz im 2. Lauf

«Ich hätte viel mehr durchziehen sollen. Die Fahrt war zu kontrolliert, völlig unnötig. Da waren zu viele Drifter drin. Die Quersteller habe ich teuer bezahlt», so das Fazit der Schweizerin im TV-Interview. Im Entscheidungslauf gelang indes keine Verbesserung, ja gar ein Absturz um 15 Ränge. Auf die Schnellste büsste Gisin 2.61 Sekunden ein und klassierte sich auf dem 26. Rang.

Für Michelle Gisin war der Auftritt im Südtirol ein ziemlicher Krampf. Keystone

Den anspruchsvollen Hang konnte die Schwedin Sara Hector am erfolgreichsten bezwingen. Trotz den vielen Licht- und Schatten-Wechseln blieb die Führende der Disziplinenwertung auch im Steilhang mit einer Neigung von 61 Prozent äusserst cool. Die 29-Jährige feierte ihren insgesamt vierten Weltcup-Sieg, den dritten in dieser Saison. Die Slowakin Petra Vlhova (+0.15) und die Französin Tessa Worley (+0.52) komplettierten das Podest.

Ellenberger beste Schweizerin

Die beste Schweizerin war Andrea Ellenberger auf dem 19. Rang. Die 28-jährige Nidwaldnerin konnte sich im Vergleich zum 1. Lauf immerhin um acht Positionen verbessern. «Es ist nicht so cool, die beste Schweizerin zu sein, wenn wir alle so weit hinten sind. Immerhin war der zweite Lauf ein Schritt in die richtige Richtung. Ich möchte oftmals zu sauber fahren und das ist nicht immer schnell.»

Mit Camille Rast (21.), Vanessa Kasper (24.) und Simone Wild (28.) konnten drei weitere Schweizerinnen Punkte sammeln. Die letzten Weltcup-Rennen der Frauen vor Olympia stehen an diesem Wochenende in Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm. Am Samstag wird eine Abfahrt bestritten, am Sonntag ein Super-G.