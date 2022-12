Riesenslalom in Semmering

Im heutigen Riesenslalom in Semmering wird das Rennen für den geplatzten Saisonauftakt in Sölden nachgeholt. Wie präsentieren sich die Schweizerinnen am Zauberberg? Verfolgen Sie das Rennen im Stream und im Ticker.