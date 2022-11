Riesenslalom Killington Traumstart! Gut-Behrami gewinnt zum Saison-Auftakt im Riesenslalom Was für ein Auftakt! Lara Gut-Behrami gewinnt das erste Riesenslalom-Rennen der Saison in Killington. Die 31-jährige Tessinerin verbessert sich im 2. Lauf um zwei Ränge und sichert sich den Sieg.

Lara Gut-Behrami liegt nach Rennhälfte auf Podestkurs. Kann die Schweizerin die gute Ausgangslage ausnützen? Keystone

Aufgrund der wetterbedingten Absage in Sölden kamen die Riesenslalom-Spezialistinnen erst im amerikanischen Killington zum Auftakt. Die wechselhafte Witterung war an diesem Samstag auch im US-Bundesstaat Vermont ein Thema. Da der Wind böenartig über die Piste fegte, musste der 1. Lauf vom Reservestart in Angriff genommen werden.

Nicht davon beeindrucken liess sich Lara Gut-Behrami. Die amtierende Weltmeisterin in dieser Disziplin präsentierte sich agil und dynamisch. Lediglich im Steilhang liess die 31-jährige Tessinerin etwas Zeit liegen. Mit einem Rückstand von 43 Hundertsteln klassierte sie sich auf dem dritten Zwischenrang. In Führung nach Rennhälfte liegt die schwedische Olympiasiegerin Sara Hector. Auf die zweitplatzierte Norwegerin Ragnhild Mowinckel weist sie einen komfortablen Vorsprung von 0,38 Sekunden auf.

Gisin ohne Rhythmus

Weniger gut lief es Michelle Gisin. Die 28-jährige Engelbergerin scheint nach dem Ausrüsterwechsel im Sommer noch ein wenig Zeit für die optimale Abstimmung zu benötigen. Die Ziellinie überquerte sie mit einem Rückstand von 1,76 Sekunden (17.).

«Ich bin leider überhaupt nicht ins Fahren gekommen. Es dreht extrem fest. Ich wollte oben das Tempo aufbauen, habe aber bei der ersten Banane gleich das Tor verpasst. Danach bin ich nicht in den Rhythmus gekommen», resümierte Gisin gegenüber SRF. Exakt gleich viel Zeit verlor Teamkollegin Simone Wild.

Als zweitbeste Schweizerin klassierte sich Wendy Holdener auf dem 15. Platz (+1.67 Sekunden). Einen Platz im Entscheidungslauf haben sich auch Andrea Ellenberger (24.) und Camille Rast (30.) gesichert. Der 2. Durchgang geht um 19.00 Uhr (Schweizer Zeit) über die Bühne. (gav)