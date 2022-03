Marco Odermatt auf Zwischenrang 7 – Alexis Pinturault liegt in Führung

Beim Riesenslalom in Kranjska Gora liegt Marco Odermatt nach dem ersten Lauf auf Zwischenrang sieben. Auch Justin Murisier befindet sich in den Top 10. Kann sich Odermatt in Durchgang zwei die kleine Kugel sichern? Die Entscheidung fällt um 12.30 Uhr.