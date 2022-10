Riesenslalom Sölden Neue Saison, altes Bild: Marco Odermatt fährt in Sölden der Konkurrenz davon Die Weltcup-Saison der Männer ist lanciert. Marco Odermatt zeigt zum Auftakt sogleich seine Ambitionen. Der Nidwaldner hält nach dem ersten Lauf beim Riesenslalom in Sölden die Spitzenposition inne.

Marco Odermatt setzt eine erste Fabelzeit in den Schnee von Sölden. Keystone

Nachdem der Weltcup-Auftakt der Frauen vom Samstag abgesagt werden musste, konnte der Riesenslalom der Männer bei perfekten Bedingungen vonstatten gehen. Dabei setzte der Überflieger der letzten Saison sogleich eine erste Fabelzeit in den Schnee von Sölden. Marco Odermatt führt nach dem ersten Lauf die Konkurrenz souverän an. Dem 25-jährigen Nidwaldner am nächsten kam Lucas Braathen. Der Norweger verlor jedoch 41 Hundertstelsekunden. Auf dem dritten Platz folgt der Slowene Zan Kranjec (+0,69).

Aus Schweizer Sicht vermochte auch Loïc Meillard auf dem Rettenbachgletscher zu überzeugen. Der 25-jährige Neuenburger ist nach dem ersten Umgang in Tuchfühlung mit dem Podest. Meillard (4.) fehlen zwölf Hundertstelsekunden aufs Stockerl. Gino Caviezel liegt nach dem ersten Durchgang auf Platz 16. Mit Startnummer 44 konnte sich der 22-jährige Bündner Livio Simonet als 29. mit 2,61 Sekunden Rückstand haarscharf für den zweiten Lauf qualifizieren.

Die weiteren Schweizer verpassten einen Platz in den Top 30. Daniele Sette (32.), Thomas Tumler (35.), Semyel Bissig (48.) und Fadri Janutin (52.) stehen nicht im Finaldurchgang. Und auch für Luca Aerni, der mit Startnummer 70 ins Rennen musste, reichte es nur für Rang 60. Der zweite Lauf in Sölden beginnt um 13 Uhr.