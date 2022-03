Rücktritt Olympiasieger Nevin Galmarini beendet Karriere Snowboarder Nevin Galmarini hat im Parallel-Riesenslalom die höchste Auszeichnung errungen. Einmal Gold und einmal Silber an den Olympischen Spielen. Nun tritt der 35-jährige Ostschweizer vom Profisport zurück.

Nevin Galmarini bei der Medaillenfeier im House of Switzerland 2018 in Pyeongchang. Keystone

Gold 2018 in Pyeongchang, Silber in Sotschi, WM-Bronze, und drei Weltcupsiege durfte Nevin Galmarini im Parallel-Riesenslalom feiern. Einer der erfolgreichsten Schweizer Snowboard-Karrieren findet nun am Wochenende des 19. und 20. März im deutschen Berchtesgaden ein Ende.

«Ich blicke mit viel Stolz und Freude auf die vergangenen Jahre zurück. Ich hatte eine fantastische Zeit im Snowboardsport, konnte mir sämtliche sportlichen Ziele und Träume erfüllen und darüber hinaus mit ganz vielen tollen Menschen zusammenarbeiten, die mich unterstützten und mein Leben bereicherten», so der 35-jährige Ostschweizer.

Zukunft noch offen

Der zweifache Familienvater blickt auf 16 Jahre im Profi-Sport zurück. Galmarini hatte während dieser eine Menge Erfolge angehäuft, jedoch auch mit hartnäckigen Rückenproblemen zu kämpfen. In diesem Jahr setzte er nochmals alles daran, um in Peking seine vierten Olympischen Spiele bestreiten zu können – mit Erfolg. «Auch wenn ich mir für Peking natürlich ein besseres Abschneiden als das frühe Out zum Ziel gesetzt hatte.»

Noch steht nicht fest, wie es für Galmarini nach der Karriere weitergehen wird. Im Januar hat er sein Masterstudium im Bereich Business Administration/Innovation Management abgeschlossen. «Ich freue mich auf diesen Prozess und darauf, meine neue Karriere zu lancieren.» (gav)