Saisonschluss in Courchevel/Méribel Odermatt gewinnt auch letzten Riesenslalom und will nun feiern: «Hoffe, der Kopf schmerzt morgen nicht zu sehr» Marco Odermatt triumphiert in seinem letzten Saisonrennen. Der 24-jährige Nidwaldner steht damit in jedem Riesenslalom der Saison auf dem Podest und schreibt Schweizer Sportgeschichte. Mit Loïc Meillard fährt ein weiterer Swiss-Ski-Athlet aufs Treppchen.

Der krönende Abschluss einer unglaublichen Saison: Marco Odermatt gewinnt den letzten Riesenslalom des Winters in Courchevel/Méribel. Keystone

Auch im achten Riesenslalom-Rennen der Saison fuhr Marco Odermatt aufs Podest – und zwar einmal mehr aufs oberste Treppchen. Damit stand der 24-jährige Nidwaldner in allen Wettkämpfen der Saison in dieser Disziplin auf dem Podium. Das ist die Krönung einer Wahnsinns-Saison und ein weiterer Eintrag in die Geschichtsbücher. Kein Schweizer konnte zuvor in dieser Disziplin in jedem Rennen auf dem Treppchen stehen. Sowohl die kleine als auch die grosse Kristallkugel hatte sich Marco Odermatt schon vor dem Rennen gesichert. Dies hinderte ihn im französischen Courchevel/Méribel jedoch nicht daran, zum Saisonschluss nochmals alles zu geben:

«Es war unglaublich schön, dass ich diese Emotionen nochmals erleben durfte. Die Ziellinie zu überqueren und die Nummer 1 zu sehen, ist einmalig. Ich war wirklich müde, habe vor dem 2. Lauf zum Einwärmen nur noch ein wenig die Beine geschwungen. Alles andere wäre zu viel gewesen.»

Trotz Müdigkeit lässt der Olympiasieger also alle hinter sich, siegt mit einem Polster von 49 Hundertstel vor dem Norweger Lucas Braathen überlegen. Die Voraussetzungen dazu hatte Marco Odermatt bereits mit der Führung nach dem 1. Lauf geschaffen, den er eröffnen durfte. Mit dem 5. Saisonsieg im Riesenslalom nahm das Rennen darauf einen bestens bekannten Verlauf: Immer triumphierten entweder der Innerschweizer oder der Norweger Henrik Kristoffersen (3 Siege). Weil Letzterer am Samstag im 1. Durchgang jedoch bereits ausgeschieden war, fehlte diesmal der ärgste Widersacher des Schweizers.

Nun wird gefeiert

Nun möchte Odermatt nur noch feiern. Und das hat der 24-Jährige verdient. Am Sonntag wird ihm die grosse Kristallkugel überreicht werden. Der Titel für den besten Skifahrer der Saison. «Ich hoffe einfach, dass die Kopfschmerzen morgen nicht zu stark sind», offenbarte Odermatt im TV-Interview nach dem Rennen. Sprich: Die Festivitäten am Samstagabend dürften nicht zu knapp ausfallen.

Mit Loïc Meillard hat die Schweizer Festspiele in Courchevel/Méribel komplettiert. Der 25-jährige Neuenburger wurde Dritter (+0.63). Im Slalom erreichte er in diesem Winter bereits die Top 3 und nun auch erstmals im Riesenslalom in diesem Winter. «Es ist mega schön. Ich war schon die ganze Saison nahe an diesem Podest, umso schöner, dass es im letzten Rennen klappt. Fast schon schade, dass die Saison vorbei ist.»

Gino Caviezel (5.) und Justin Murisier (9.) komplettierten ein hervorragendes Schweizer Teamergebnis. Am Sonntag folgt bei den Männern mit dem Slalom der Abschluss der Saison.