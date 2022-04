Sammelalbum Panini wird abgelöst – ab 2024 kommt das offizielle EM-Album von Konkurrent Topps Bei der WM in Katar wird die Fussball-Schweiz vorerst das letzte Mal in Panini-Fieber sein. Ein US-Konzern hat die italienische Firma überboten und sich die Rechte gesichert.

José Mourinho präsentiert das Topps-Album für die EM 2024. topps

Alle zwei Jahre wird die Schweiz von einer seltsamen, aber zum Glück harmlosen Krankheit heimgesucht – vom sogenannten Panini-Fieber. Vor jeder Fussball-WM und -EM werden die Sammelbilder mit viel Leidenschaft gesammelt, geklebt, getauscht und «getätschelt». Doch ab 2024 gibt es keine Paninis mehr. Der Sticker-Hersteller aus Italien darf erstmals seit über als 40 Jahren kein Sammelalbum zur EM 2024 in Deutschland herausgeben. Er wurde überboten.

Ein Album wird es aber trotzdem geben – von Topps. Die US-amerikanische Sticker-Firma, die seit 1938 Sammelbilder produziert, hat sich exklusiv die Rechte für die nächsten beiden EM-Turniere gesichert. Auch die Alben zur Nations League 2022/23 und zur Frauen-EM 2025 werden von Topps kommen.

Konzern stammt aus New York

Zuvor löste der New Yorker Konzern den italienischen Konkurrenten aus Modena schon bei der Champions League und der Bundesliga als offiziellen Sticker-Partner ab. Gesicht der Sticker-Revolution ist Roma-Trainer José Mourinho, der 2024 dank Topps «Nationaltrainer aller 24 EM-Teilnehmer» sein kann.

So kündigt Topps die Wachablösung an. Youtube/Topps TV

Vor der WM 2022 in Katar wird die Fussball-Schweiz also zum vorerst letzten Mal Panini-Bildli sammeln. Wie es danach weitergeht, steht momentan noch in den Sternen. 2026 wird die WM erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen – und noch hält Panini die Sticker-Rechte am wichtigsten Fussball-Wettbewerb der Welt. Gut möglich, dass Topps seinen Konkurrenten aber auch da auszustechen versucht. (watson)