Russe Bolschunow gewinnt Tour de Ski mit Rekordvorsprung – Cologna wird Achter im Gesamtklassement

Schlussetappe in Val di Fiemme

Der 24-jährige Alexander Bolschunow sichert sich den Sieg bei der Tour de Ski auf überlegene Art und Weise. Dario Cologna geht trotz Schmerzen an den Start und sichert sich in der Gesamtwertung einen Platz in den Top Ten.