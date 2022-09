Schweizer Mountainbike-Dominanz Nino Schurter und Alessandra Keller sichern sich Gesamt-Weltcup Die Mountainbike-Saison endet mit einem Paukenschlag: Im olympischen Cross-Country holen mit Alessandra Keller und Nino Schurter gleich zwei Schweizer den Gesamtweltcup.

Nino Schurter gewinnt zum achten Mal in seiner Karriere den Gesamt-Weltcup. Keystone

Nino Schurter ist nicht zu stoppen. Der 36-jährige Mountainbiker fährt trotz fortgeschrittenen Profi-Alters einem Erfolg nach dem anderen entgegen. Der Bündner hat beim Weltcup-Final im italienischen Val di Sole das Gesamtklassement im Cross-Country für sich entschieden – und das zum achten Mal. Der Olympia-Sieger ist damit alleiniger Rekordhalter: Er übertrumpft den Franzosen Julien Absalon, der sieben Mal den Gesamt-Weltcup erobern konnte. Erst vor Wochenfrist hatte er sich im französischen Les Gets zum Weltmeister gekrönt – und das zum zehnten Mal. Unglaublich.

«Das ist verrückt. Das war eine traumhafte Saison. Der WM-Titel und nun noch der Overall. Das ist toll», so Schurter im Siegerinterview. Einziger klitzekleiner Wermutstropfen: Der Schweizer verpasste als Zweiter den Tagessieg um 35 Sekunden. Mit einem Erfolg hätte er einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher realisiert. Die Bestmarke von 33 Weltcupsieger teilt er sich derzeit noch mit Absalon, ein weiterer Sieg hätte ihn auch hier zum alleinigen Rekordsieger katapultiert.

Der Franzose Titouan Carod klassierte sich vor Schurter. «Als Carod bereits zu weit weg war, wusste ich, dass ich mich auf die Gesamtwertung konzentrieren werde.» Marcel Guerrini überquerte die Ziellinie als zweitbester Schweizer auf dem 8. Rang. Schurter verdiente sich den Gesamtweltcup mit einem Sieg und fünf Podestplätzen.

Totaler Schweizer Triumph

Alessandra Keller überrascht beim Weltcup-Final in Val di Sole. Die Nidwaldnerin ist die kompletteste Fahrerin der Saison. Keystone

Zuvor sicherte sich auch bei den Frauen eine Schweizerin die Auszeichnung der komplettesten Fahrerin der Saison. Nach dem Gewinn der Short-Track-Wertung entschied Alessandra Keller auch das Gesamtklassement im Cross-Country für sich. Die 26-jährige Nidwaldnerin lag vor dem Saisonfinal auf dem dritten Rang im Gesamtklassement und hatte lediglich Aussenseiterchancen, doch diese wusste sie zu nützen.

Weil die niederländische Leaderin Anne Terpstra mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte (45. Rang) und mit der Australierin Rebecca McConnell (19.) die weitere Konkurrentin patzte, reichte Keller ein sechster Rang für den Triumph im Gesamtweltcup. Für Keller, die Ende Juli im amerikanischen Snowshoe erstmals in dieser Disziplin siegen konnte und ein weiteres Mal auf das Treppchen fuhr, ist es der grösste Erfolg ihrer Karriere. Nie war sie in dieser Saison schlechter als auf Rang zehn klassiert.

Nach Barbara Blatter und Jolanda Neff ist sie die dritte Schweizerin, die sich den Titel der konstantesten Fahrerin holt. «Es ist genial. Ich habe sehr gelitten und das Leiden hat sich gelohnt. Ich wurde auf der Strecke immer wieder über den Zwischenstand informiert.» Auch Jolanda Neff durfte mit einem Erfolgserlebnis die Mountainbike-Saison beschliessen: Die 29-jährige Ostschweizerin klassierte sich auf dem dritten Rang. Der Tagessieg ging nach Frankreich. Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot setzte sich vor Landsfrau Loana Lecomte durch.