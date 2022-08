Schwergewichts-Weltmeistertitel Joshua verliert erneut und hält fragwürdige Ringrede – Usyk fordert direkt den nächsten Gegner heraus Anthony Joshua verliert auch den Rückkampf gegen Alexander Usyk nach Punkten. Der Brite hält danach eine Rede, die viele Fragezeichen aufwirft. Ausserdem bringt Usyk einen anderen britischen Kämpfer zurück ins Rampenlicht.

Anthony Joshua verhält sich nach seiner Niederlage äusserst speziell. Hassan Ammar / AP

Anthony Joshua scheitert ein zweites Mal an Alexander Usyk. Erneut war der Ukrainer technisch zu stark. Noch in der ersten Hälfte des Kampfes schien der Brite überlegen, schlug gute Kombinationen und liess Usyk taumeln. Je höher die Rundenzahl aber wurde, desto mehr verlor Joshua an Substanz. Er landete keine Schläge mehr, arbeitete ohne Jab und musste zahlreiche Treffer einstecken. Verdient hiess der Sieger nach Split Decision Alexander Usyk. Damit hält der Ukrainer weiterhin die Schwergewichts-Titel der Verbände IBF, IBO, WBA und WBO

Ein enormer Sieg, den Usyk nicht nur für sich, sondern vor allem für sein Land im Krieg gewonnen hat. Einen Monat patrouillierte er zu Beginn des Jahres an der ukrainischen Grenze, ehe er sich auf den Weg in das Vorbereitungscamp auf den gestrigen Kampf machte. Er wollte seine Heimat in dieser Situation eigentlich gar nicht verlassen. Doch die Leute sprachen ihm Mut zu und schickten ihn in den Ring. Nun will Usyk wieder zurück in die Ukraine, wie er nach dem Kampf betonte.

Usyk hat für sein Land im Krieg gekämpft. Ali Hamed Khamaj / EPA

Anthony Joshua scheint nach dem Kampf verwirrt

Dass ihm die vielen Schläge und die Niederlage mächtig zugesetzt hatten, zeigte sich in Joshuas Ringrede nach dem Kampf. Er war eigentlich schon aus dem Ring verschwunden, kehrte aber noch einmal zurück und schnappte sich das Mikrofon. Er redete davon, dass er «nicht hier sein sollte, aber es trotzdem geschafft hat», ging auf seine schwere Kindheit und Jugend ein. Ausserdem erklärte er, wieso er kein athletischer Boxer wie einst Rocky Marciano sei. Zwischendurch schnappte er sich zwei der vier Gürtel von Usyk, hebte sie in die Luft und schmiss sie auf den Ringboden.

Dann stimmte er ein fünffaches «Hipp Hipp, Hurra!» auf Usyk an und posierte mit einer Ukraine-Flagge über den Schultern. Usyk und sein Team schienen von diesem Auftritt sichtlich verwirrt. Direkt nach dem Kampf hörte man noch, wie Joshua seinen Gegner fragte: «Wie konntest du mich schlagen? Ich bin so stark. Du hast nur Technik, aber du bist nicht stark.». Ein äusserst fragwürdiger Auftritt, der einen Schatten über den sonst sehr abgeklärten Joshua wirft.

Usyk fordert nächsten Gegner heraus

Nachdem Usyk erklärte, wie viel ihm der Sieg für sein Land bedeutete, kam die Frage, auf die alle Boxfans gewartet hatten. «Tyson Fury hält nun noch den WBC-Weltmeistertitel. Kannst du dir einen Kampf gegen ihn vorstellen?». Und klarer hätte Usyks Antwort nicht ausfallen können: «Ich will gegen Tyson Fury kämpfen. Sollte ich noch einmal in den Ring steigen, dann nur gegen Tyson Fury.». Fury hält derzeit noch den Schwergewichts-Titel des Boxverbandes WBC.

Vereinigungskampf Im Boxsport gibt es vier grosse Boxverbände: Die World Boxing Association (WBA), das World Boxing Council (WBC), die International Boxing Federation (IBF) und die World Boxing Organization (WBO). Als Vereinigungskampf gilt, wenn in einem Kampf um alle vier Weltmeistertitel gekämpft wird.

Es würde also zum Vereinigungskampf kommen, auf den die Boxwelt schon so lange wartet. Doch es stellt sich die Frage, ob Fury auch bereit ist, in den Ring zu steigen. Schon zwei Mal trat der unbesiegte «Gypsy King» in diesem Jahr zurück. Erst im Juni sagte Fury aber noch, er würde gegen Usyk in den Ring steigen, wenn dieser erneut gegen Joshua gewinnt. Ein Comeback scheint daher gar nicht so unwahrscheinlich.

Sehen wir Tyson Fury dieses Jahr noch einmal im Ring? Andy Rain / EPA

In seiner Instagram-Story von Samstagnacht hörte es sich ganz danach an, dass Fury wieder in den Ring will. Jedoch ist dabei auch zu bemerken, dass sich der Brite wohl auf einer Party befand und vermutlich in alkoholisiertem Zustand zur Öffentlichkeit sprach: «Das war wahrscheinlich einer der schlechtesten Schwergewichts-Kämpfe, die ich je gesehen habe. Beide Kämpfer waren Sche***e. Ich würde beide in einer Nacht besiegen. Holt eure Scheckbücher raus. Der Gypsy King ist hier, um zu bleiben!». Ob auf die grossen Worte auch grosse Taten folgen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.