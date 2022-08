Schwimm-EM Über 100-Meter Schmetterling: Noé Ponti realisiert die erste Medaille für die Schweiz Noé Ponti schwimmt an den Europameisterschaften in Rom zur Silbermedaille. Über 100-Meter Schmetterling bleibt Ponti eine halbe Sekunde hinter dem favorisierten Kristof Milak.

Noé Ponti schwimmt in Rom zur Silbermedaille. Patrick B. Kraemer / Keystone

Es war bislang eine schwierige nacholympische Saison für Noé Ponti. An der Schwimm-WM in Budapest kam der Tessiner nicht richtig in Fahrt, kurz vor den Europameisterschaften in Rom erkrankte er zudem an Corona. Ob Ponti im Foro Italico fit genug sein würde, um an seine Spitzenleistungen anzuknüpfen, war lange Zeit unklar.

Dass er wieder bereit ist, um auf Höchstleistung zu schwimmen, bewies der 21-Jährige spätestens im Finallauf über 100-Meter Schmetterling am Sonntagabend. In 50,87 Sekunden kam er mit einem Rückstand von knapp einer halben Sekunde ins Ziel – hinter dem favorisierten Ungaren Kristof Milak, Weltmeister über 100- und 200-Meter Schmetterling. Damit realisierte der Olympia-Bronzemedaillengewinner von Tokio 2021 seine erste EM-Medaille. Hinter Ponti schwamm der Pole Jakub Majerski aufs Podest.

«Ich bin froh und sehr zufrieden mit meiner Leistung. Es war sehr wichtig fürs Mentale, hier gut zu schwimmen. Die Saison mit einer Medaille abzuschliessen, ist unglaublich. Ausserdem ist es meine erste Medaille an einer EM, dazu gleich die Silberne. Nächstes Mal wird es noch besser», sagte Ponti im SRF-Interview nach dem Rennen selbstbewusst.

Mit diesem Sieg holte der 21-Jährige zudem die erste Schweizer Medaille an den Europameisterschaften in der italienischen Hauptstadt. Einen Tag zuvor verpasste der Genfer Roman Mityukov die Bronzemedaille über 200-Meter Rücken nur um Haaresbreite.