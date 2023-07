Schwimmen «Ich fiel in ein Loch» – Weshalb Jérémy Desplanches nach Olympiabronze psychologische Hilfe in Anspruch nahm 2021 noch Olympiaheld – seither bringt Schwimmer Jérémy Desplanches kaum mehr ein Bein vors andere. Nebst Verletzungen machten ihm vor allem mentale Problem zu schaffen. Mithilfe eines Psychologen will er sich nun wieder seiner Bestform annähern.

Auf der Suche nach seiner Form: Jérémy Desplanches tut sich nach wie vor schwer im Schwimmbecken. Bild: Patrick B. Kraemer/Keystone

Der 30. Juli 2021 ist ein historischer Tag für den Schweizer Schwimmsport – und verändert das Leben von Jérémy Des­planches für immer. Über 200 Meter Lagen ergatterte der Genfer an den Olympischen Spielen die Bronzemedaille. Er war nach Étienne Dagon in Los Angeles 1984 erst der zweite Schweizer Schwimmer, welchem dieses Kunststück gelang. «Ich erreichte einen meiner grossen Träume. Ich richtete meine ganze Karriere nach dieser Medaille aus», meint Desplanches mit zwei Jahren Abstand. Damals fiel eine riesige Last von den Schultern des 1,89 m grossen Lagen-Spezialisten.

Gleichzeitig stellte der Grosserfolg in Tokio auch den Beginn einer Leidenszeit dar. Desplanches fiel in ein Loch. «Als ich die Medaille bei mir hatte, dachte ich im ersten Moment: endlich! Ich wusste aber auch, was ich alles wieder investieren müsste, um dieses Ziel erneut zu erreichen.» Motivationsprobleme und ein massiver Druckabfall waren die Folge. Er verweist darauf, wie schwierig es war, sich wieder ein neues Ziel zu setzen, und führt aus: «Inzwischen habe ich eine Frau und ganz andere Vorstellungen vom Leben. Ich musste also neue Motivation suchen, nicht mehr die gleiche wie als Teenager. Das war eine riesengrosse Challenge.»

Psychologische Hilfe angenommen

Nebst dem mentalen Aspekt machten dem 28-jährigen gerade im Jahr 2022 auch körperliche Probleme zu schaffen. Corona-Erkrankung, Magen-Darm-Probleme, dazu kamen eine Schulter- und schliesslich eine Rückenverletzung. «Es kam alles zusammen», bilanziert Desplanches. An der EM in Rom resultierte ein undankbarer vierter Rang, an der WM in Budapest musste er im Halbfinal die Segel streichen.

Jérémy Desplanches musste in den letzten zwei Jahren einige Rückschläge erleiden. Bild: Patrick B. Kraemer/Keystone

Zum Start des aktuellen Jahres wurde Desplanches klar, dass eine Veränderung unausweichlich ist. Er zog externe Hilfe in Form eines Psychologen bei. «Letztes Jahr dachte ich noch, ich kann es allein richten.» Er sei eine Person, die generell gerne eher für sich ist. Doch mit den zunehmenden Problemen im Hinterkopf realisierte er, dass Hilfe und Unterstützung wohl nicht schaden können. «Es half mir echt, ich konnte meinen Kopf lüften und fand neue Wege, um über gewisse Dinge nachzudenken», sagt er und zieht somit ein positives Fazit.

Olympiaqualifikation noch nicht erreicht

Inzwischen ist Desplanches auf dem Weg zurück, versucht an seine früheren Bestleistungen anzuknüpfen. Das nächste grosse Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris. «Die Form ist schon viel besser als noch letztes Jahr. Es braucht aber noch einige Schritte, bis ich mein altes Level wieder erreiche», beschriebt ein sichtlich gut gelaunter Desplanches vor der Abreise an die aktuell stattfindende WM im japanischen Fukuoka. Die Titelkämpfe dienen gemäss dem Europameister von 2018 in erster Linie dazu, Wettkämpfe auf höchstem Niveau zu bestreiten und sich für Olympia zu qualifizieren.

Das Ziel Olympiaqualifikation konnte Desplanches im Land seines grössten sportlichen Erfolges (noch) nicht erfüllen. In seiner Paradedisziplin, den 200 Meter Lagen, schied er im Halbfinal als 14. klar aus. Dass er aber über das Potenzial verfügt, wieder in der Weltelite mitschwimmen zu können, bewies Desplanches im Vorlauf, welchen er mit der viertbesten Zeit beendete. Ein Rennen steht für den grossen Fan der japanischen Kultur zudem noch an, über die 4-mal-100-Meter-Lagen- Staffel wird der Routinier abermals im Einsatz stehen.

Vorreiterrolle im Schweizer Schwimmsport

Noch muss sich der erfolgreichste Schweizer Schwimmer dieses Jahrtausends mit Erfolgserlebnissen also weiter gedulden. Was in dieser schwierigen Zeit durchaus hilft: Es lastet nicht mehr der ganze Druck auf ihm. Lange Zeit war er im Schweizer Schwimmsport alleine dafür verantwortlich, die Schweizer Fahne hochzuhalten. Mittlerweile ist mit Noè Ponti, Antonio Djakovic, Roman Mityukov sowie Lisa Mamié bei den Frauen eine Generation herangewachsen, die sich ebenfalls zur erweiterten Weltspitze zählen darf.

Noè Ponti (rechts) ist der Anführer der jungen Generation, welche von Desplanches’ Erfahrung profitiert. Bild: Patrick B. Kraemer/EPA

Sie alle schwärmen im Vorfeld der Weltmeisterschaft vom guten Teamspirit – und heben dabei die Vorreiterrolle von Desplanches heraus. «Jérémy war für uns junge Garde ein Vorbild, wir wollten genau das Gleiche erreichen», sagt der 20-jährige Djakovic und steht dafür sinnbildlich für die Aussagen der anderen.

Ein weiterer Mutmacher dürfte für Desplanches die Vergangenheit sein. Ein Jahr vor seinem grossen Coup in Tokio deutete wenig auf eine Olympiamedaille hin. Während des Lockdowns veränderte sich sein Körper, er verlor an Muskelmasse und seine Lungenkapazität sackte um rund 40 Prozent zusammen. Dazu kamen auch Probleme mit den Schultern, dem Knie sowie dem Fussgelenk. Doch der Romand fing sich und legte einen vorzüglichen Steigerungslauf hin. Mit der Krönung am 31. Juli 2021. Wenn also jemand mit Enttäuschungen vor den Olympischen Spielen umgehen kann, dann ist es definitiv Jérémy Desplanches.