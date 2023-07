Showdown Traumfinale in Wimbledon: Djokovic will gegen Shootingstar Alcaraz den Federer-Rekord einholen Es ist das Generationenduell, das sich Tennisfans gewünscht hatten: Das spanische Supertalent Carlos Alcaraz kämpft in Wimbledon gegen die Rekord-Grand-Slam-Sieger Legende Novak Djokovic um den Titel. Vor dem ultimativen Showdown ist bei beiden die Vorfreude riesig. Doch es geht um mehr als nur den Wimbledon-Pokal.

Auf einem Plakat auf der Rückseite von Court 12 in Wimbledon sind Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Roger Federer, Pete Sampras und Björn Borg zu sehen. Sven Thomann

Vor dem Traumfinale in Wimbledon hat Titelverteidiger Novak Djokovic eine Kampfansage an seinen Herausforderer Carlos Alcaraz gesandt. «Ich bin hier noch nicht fertig», sagte der Rekord-Grand-Slam-Champion aus Serbien mit Blick auf das Finale an diesem Sonntag um 15 Uhr. «Für mich ist der Job noch nicht beendet, bevor ich die Trophäe in die Luft hebe», sagte Djokovic.

Der 36-Jährige hat in Wimbledon 34 Spiele in Serie gewonnen, bei den letzten vier Auflagen im «All England Lawn Tennis and Croquet Club» stets den Titel geholt. Satt ist er deshalb aber noch lange nicht. «Es hat sich an meiner Herangehensweise nichts geändert. Ich will den Titel unbedingt gewinnen», sagte Djokovic.

Novak Djokovic greift in Wimbledon nach Rekorden. Kirsty Wigglesworth

Auch nach 23 Grand-Slam-Titeln ist seine Motivation offenbar nicht geringer:

«Ich liebe diesen Sport und will ihm so lange etwas zurückgeben, wie ich kann.»

Auf das Duell mit Alcaraz freut sich Djokovic ganz besonders. «Alle Augen der Tennis- und Sportwelt werden am Sonntag auf das Wimbledon-Finale gerichtet sein», sagte Djokovic. «Es ist wahrscheinlich das meistgesehene Tennismatch – ich freue mich sehr darauf.»

Carlos Alcaraz will es Djokovic so schwer wie möglich machen. «Wenn du der Beste sein willst, musst du die Besten besiegen», sagte der 20 Jahre alte Weltranglisten-Erste. Die Vorfreude auf sein erstes Wimbledon-Finale ist beim Spanier riesig.

«Für Novak ist es einfach ein weiteres Mal. Für mich wird es der beste Moment meines Lebens.»

Carlos Alcaraz vor dem Wimbledon-Final: «Für Novak ist es einfach ein weiteres Mal. Für mich wird es der beste Moment meines Lebens.» Kirsty Wigglesworth

Es geht um viel mehr als nur den Titel

Beide haben bei ihren sechs Siegen bisher nur zwei Sätze abgegeben. Im Halbfinale am Freitag zeigten sie sich bei ihren jeweils glatten Dreisatzsiegen in beeindruckender Form: Djokovic gegen Jannik Sinner (6:3, 6:4, 7:6) und Alcaraz gegen Daniil Medvedev (6:3, 6:3, 6:3).

Für Novak Djokovic geht es am heutigen Sonntag auch um Rekorde: Er könnte seinen 24. Grand-Slam-Titel gewinnen und damit seinen Rekord vor Nadal (22 Titel) und Federer (20 Titel) weiter ausbauen. Zudem wäre es für den Serben der fünfte Wimbledon-Titel in Folge und der achte insgesamt. Damit würde er die Federer-Marke egalisieren.

Für Carlos Alcaraz dagegen ist es der erste Final in Wimbledon. Der Spanier könnte sich den zweiten Major-Titel holen, nachdem er seinen ersten Grand-Slam-Sieg letztes Jahr bei den US Open gegen Casper Ruud erkämpfte. Nach den insgesamt fünf Titeln 2022 steht der 20-Jährige in diesem Jahr ebenfalls bereits bei fünf Turniersiegen.

Djokovic konnte 2023 bisher drei Titel gewinnen. Bei total 31 Spielen ging er viermal als Verlierer vom Platz. Alcaraz hat ebenfalls viermal verloren dieses Jahr, allerdings bei total 44 Partien. Die dramatische Niederlage gegen Djokovic im French-Open-Halbfinal, als ihn Krämpfe plagten, ist ihm sicher noch in schmerzhafter Erinnerung. Im Halbfinale von Madrid 2022 hatte Alcaraz Djokovic dagegen bereits schlagen können. Im Direktvergleich steht es also 1:1.

Doch damit nicht genug: Nicht zuletzt geht es in diesem Spiel auch um die Weltnummer 1. Denn mit einem Sieg in Wimbledon könnte Djokovic in der Weltrangliste wieder an Alcaraz vorbeiziehen, der Djokovic die Spitzenposition Ende Juni abgenommen hatte. Dieser Final entscheidet also darüber, wer London als Wimbledon-Champion und Weltnummer 1 verlassen wird. (dpa/ckr)