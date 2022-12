Ski Alpin Bassino gewinnt in Sestriere, Gut-Behrami als beste Schweizerin Siebte Die Italienerin Marta Bassino setzt sich im Riesenslalom vor heimischen Publikum durch und verweist Sara Hector und Petra Vlhová auf die Ränge zwei und drei. Die Schweizerinnen fahren hinterher.

Die Strecke verlangte den Fahrerinnen alles ab; so auch Lara Gut-Behrami, die es als beste Schweizerinnen auf den siebten Schlussrang schaffte. Keystone

Was für ein Schlussspurt von Marta Bassino! Stolze 40 Hundertstelsekunden holte die Italienerin im Riesenslalom in Sestriere allein im letzten Streckenabschnitt auf – und zog fulminant an der Schwedin Sara Hector vorbei, die in der Endabrechnung mit elf Hundertsteln Rückstand den zweiten Platz belegte.

Für Bassino feierte den sechsten Weltcupsieg ihrer Karriere, den ersten auf heimischem Boden. «Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg hier zuhause vor dem grossartigen italienischen Publikum», freute sich die 26-Jährige, die der liederlichen, welligen und mithin schwierigen Piste am besten beizukommen vermochte.

Gegen die furiose Darbietung der Siegerin war auch für Petra Vlhovà kein Kraut gewachsen. Die Slowakin, die sich nach dem ersten Umgang noch die beste Ausgangslage für einen Sieg gesichert hatte, rutschte im zweiten Lauf noch auf Position drei ab – mit exakt 0,4 Sekunden Rückstand, ebenjener Zeit, die Bassino im Zielsektor herausgefahren hatte.

Schweizerinnen bleiben zurück

Schweizerinnen spielten im Kampf um die Spitzenplätze keine übergeordnete Rolle: Lara Gut-Behrami fuhr als beste Schweizerin auf den siebten Schlussrang und verbesserte sich im Vergleich zum ersten Durchgang um eine Position (+ 2,04). Mit der zehntplatzierten Wendy Holdener fuhr immerhin eine zweite Swiss-Ski-Athletin unter die ersten Zehn (+ 2,36)

Nach dem ersten Durchgang hatte die realistische Chance auf vier Schweizer Top-Ten-Klassierungen bestanden. Die Hoffnungen zerschlugen sich: Camille Rast fiel von Platz 14 auf Platz 22 (+ 3,49), und Michelle Gisin verlor im zweiten Lauf vornehmlich im unteren Streckenbereich viel Zeit und stürzte von Rang neun auf Rang 24 regelrecht ab (+ 3,84). Besser war noch Andrea Ellenberger als 20. (+ 3,36), auch Simone Wild sammelte auf dem 26. Schlussrang noch Weltcuppunkte (+ 4,10). Vanessa Kasper, Vivianne Härri, Lorina Zelger und Mélanie Meillard meisterten den Einzug in den Finallauf indes nicht.