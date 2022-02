Ski alpin Das Schweizer Scheitern am «Gudiberg» – Kristoffersen wird Doppelsieger Beide Slaloms in Garmisch-Partenkirchen gewinnt Henrik Kristoffersen – die Schweizer bekunden am Sonntag viel Mühe.

Es war ein grandioser Start in den zweiten Slaloms des Wochenendes. Bereits am Samstag fuhr Loïc Meillard in Garmisch-Partenkirchen aufs Podest. Einzig geschlagen von Henrik Kristoffersen, der schlussendlich beide Rennen an diesem Wochenende gewinnen und die Führung in der Slalomwertung von Teamkollege Lucas Braathen übernehmen sollte.

Der letzte Schweizer Sieg am Gudiberg ist 43 Jahre zurückzudatieren auf 1979, als Peter Lüscher zuoberst aufs Treppchen stieg. Eigentlich war alles bereit für einen Schweizer Sieg in Garmisch-Partenkirchen. Besonders in dieser Saison scheint in der Slalom-Disziplin so einiges möglich zu sein: In den vorhergegangenen sieben Rennen gab es sieben verschiedene Sieger. Kristoffersen ist nun der einzige Fahrer, der in dieser Saison zwei Slaloms gewinnen konnte. Ausserdem standen in dieser Saison bereits 15 verschiedene Fahrer auf dem Podest – das kam zuletzt in der Saison 1985/86 vor. Die Zeichen für einen Schweizer Exploit standen eigentlich gut.

Janutin überraschte

Und die Lage vor dem zweiten Lauf sah ebenso vielversprechend aus: Daniel Yule und Tanguy Nef teilten sich den elften Zwischenrang, Ramon Zenhäusern gleichauf mit dem österreichischen Olympiasieger Johannes Strolz auf Rang zwei, Loïc Meillard führte mit einer halben Sekunde Vorsprung auf das Duo. Ausserdem schaffte der 22-jährige Fadri Janutin als Weltcup-Debütant als 29. die Qualifikation für den zweiten Lauf. Luca Aerni, Marc Rochat, Sandro Simonet und Reto Schmidiger schieden bereits im ersten Durchgang aus.

Rookie Janutin startete als zweiter Fahrer und übernahm sogleich die zwischenzeitliche Führung «Mein erstes Weltcuprennen und sogleich die ersten Punkte. Es ist ein schöner Tag für mich», sagte der 22-Jährige nach seinem Lauf im SRF-Interview. Wohl der einzige Fahrer im Schweizer Team, der diesen Tag als «schön» bezeichnen würde.

Die letzten vier Athleten fädeln ein

Yule und Nef starteten hintereinander in den zweiten Lauf. Wobei es Yule ein wenig weiter schaffte als Teamkollege Nef. Yule scheiterte knapp vor der ersten Zwischenzeit, während Nef bereits am dritten Tor hängen blieb. Die Lage von Zenhäusern hingegen, der als Drittletzter startete, sah lange gut aus. Bereits im Zielhang angekommen verlor er dennoch etwas Zeit auf den führenden Kristoffersen, riskierte zu viel, fädelte ein und stürzte.

Als letzter Fahrer startete Meillard. Fast neun Zehntel Vorsprung auf den führenden Norweger hatte der Neuenburger – die Zeichen auf einen Erfolg standen sehr gut. Doch Meillard attackierte, rutschte noch vor der ersten Zwischenzeit weg und verpasste ein Tor. Ein unrühmliches Ende, nach dem zweiten Platz am Vortag. Schlussendlich blieb es beim Debütanten Janutin, der als einziger von neun Schweizer Fahrern an diesem Sonntag am Gudiberg ins Ziel kommen sollte.