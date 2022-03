Slalom in Are Michelle Gisin in Tuchfühlung mit dem Podest – Lena Dürr führt Michelle Gisin liegt beim Slalom in Are nach dem ersten Durchgang auf Position sechs und damit in Tuchfühlung mit dem Podium. Wendy Holdener und Camille Rast verzichten auf einen Start. Die Entscheidung fällt um 13.45 Uhr.

Für das Schweizer Slalomteam gab es bereits vor dem Start zum Rennen im schwedischen Are zwei Hiobsbotschaften. Sowohl Wendy Holdener als auch Camille Rast mussten kurzfristig auf einen Start verzichten – beide stürzten am Freitagabend im Riesenslalom. Holdener zog sich eine Schnittwunde am linken Bein zu, erklärt Beat Tschuor: «Sie hat eine Schienbeinprellung, die sehr schmerzhaft ist», so der Schweizer Cheftrainer. Bei Rast sind es die Knie. «Sie verspürt Schmerzen in beiden Knien. Camille wird am Montag in der Schweiz weiter untersucht», so Tschuor weiter.

Somit mussten andere Athletinnen in die Bresche springen. Beispielsweise Michelle Gisin und Aline Danioth. Und beide Schweizerinnen wussten im ersten Durchgang zu überzeugen. Die Engelbergerin Gisin liegt mit 38 Hundertstel Rückstand auf die Führende Lena Dürr auf Rang sechs und damit in Tuchfühlung mit einem Podestplatz. Die Urnerin Danioth, welche heute ihren 24. Geburtstag feiert, befindet sich unmittelbar hinter Gisin auf Position sieben. Auch Mélanie Meillard als 26. ist bei der Entscheidung in Are um 13.45 Uhr mit dabei.