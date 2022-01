Stadt Luzern «Jesses, wie können die nur über so was streiten?» Der Friedensrichter Hanspeter Herger geht in Pension

In seiner Amtsstube wird leidenschaftlich gestritten und hart verhandelt, während er sich um Versöhnung bemüht. Der abtretende Friedensrichter Hanspeter Herger gibt in einem Buch Einblick in sein besonderes Amt – und in seine kuriosesten Fälle.