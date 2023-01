Ski alpin Shiffrin nach dem ersten Lauf von Spindlermühle in Führung – Gisin und Rast mit soliden Fahrten Am Sonntag fahren die Frauen im tschechischen Spindlermühle den zweiten Slalom des Wochenendes. Am Samstag siegte Shiffrin, Wendy Holdener fuhr als Dritte aufs Podest. Im Liveticker können Sie das Rennen mitverfolgen.

Am Samstag schaffte es Wendy Holdener aufs Podest. Radek Petrasek/Freshfocus / Zuma/CTK

Auch am Sonntag dominiert Mikaela Shiffrin weiter. Nach dem ersten Lauf vom zweiten Slalom des Wochenendes in Spindlermühle steht die US-Amerikanerin an der Spitze, gefolgt von der Deutschen Lena Dürr (+0,67) und der Kroatin Zrinka Ljutic (+0,85).

Shiffrin, die die letzten Rennen allesamt dominierte, wusste ihre Leistung einzuschätzen: «Die Fahrt war sehr gut. Erst war ich mir zwar nicht sicher, aber schlussendlich war es einfach perfekt», sagte die 27-Jährige.

Für Wendy Holdener, die am Samstag noch aufs Podest fuhr, lief der erste Lauf nicht wie gewünscht. Eine Haarnadel versuchte die Schwyzerin frech anzufahren, allerdings unterlief ihr dabei ein Fehler. Holdener fand nicht mehr ins Rennen, kam mit über sechs Sekunden Rückstand ins Ziel und verpasste den zweiten Lauf.

Besser sah es hingegen für Michelle Gisin (+1,89) und Camille Rast (+1,95) aus. Die beiden Teamkolleginnen von Holdener fuhren den Slalom weitestgehend fehlerlos, kamen allerdings nicht an die Geschwindigkeiten der Topfahrerinnen heran. Trotzdem qualifizierten sie sich als Zehnte und Elfte souverän für den zweiten Durchgang.