Ski Alpin Es kommt zum Zweikampf um WM-Gold zwischen Shiffrin und Holdener – Gisin verliert Stock unglücklich Mikaela Shiffrin ist die grosse Favoritin auf den Sieg im Slalom, dahinter mischt auch Wendy Holdener im Medaillenkampf mit. Verfolgen Sie den ersten Lauf live im Ticker und Stream.

Wendy Holdener befindet sich in bester Ausgangslage für den zweiten Lauf. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Fünf von neun Slaloms entschied die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin in dieser Saison für sich. Dementsprechend ging die vierfache Weltmeisterin als klare Favoritin an den Start. Doch auch die Schweizerin Wendy Holdener, die in dieser Saison bereits zwei Slalom-Rennen gewann, befindet sich nach dem ersten Lauf in vorzüglicher Ausgangslage für den Kampf um die Medaillen.

Mit einer Zeit von 52,54 Sekunden bewies Ausnahmekönnerin Shiffrin was sie kann und legte sogleich im ersten Lauf vor. Knapp dahinter ging Wendy Holdener mit nur 19 Hundertsteln Rückstand auf Tuchfühlung mit der Dominatorin. Wie gut ihre Fahrt im ersten Lauf war, realisierte die 29-Jährige erst als die Fahrerinnen hinter ihr nicht näher kamen. «Mikaela Shiffrin sagte zu mir: Ich glaube, wir haben das gut gemacht», erzählte Holdener im SRF.

Hinter Shiffrin und Holdener, die in einer eigenen Liga fuhren, tat sich eine Lücke auf. Die Kanadierin Laurence St-Germain liegt mit 0,61 Sekunden Rückstand auf dem dritten Zwischenrang.

Die Urnerin Aline Danioth zeigte mit der Startnummer 27 eine beachtliche Fahrt und platzierte sich mit einem Rückstand von 1,45 Sekunden auf dem guten neunten Zwischenrang. Camille Rast liegt nach dem ersten Lauf mit 2,08 Sekunden Rückstand auf dem 21. Rang.

Weniger erfreulich lief der erste Lauf für Michelle Gisin. Die Innerschweizerin verlor unterwegs den Griff an ihrem rechten Stock unglücklich und liegt mit 2,69 Sekunden Rückstand auf dem 35. Rang. «Ich habe in meiner ganzen Karriere glaube ich noch nie meinen Stock verloren. Dieses Jahr kommt alles zusammen. Ich kanns mir nicht erklären», sagte Gisin enttäuscht zu SRF.