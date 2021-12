Ski Alpin Slalom in Val d'Isère: Drei Schweizer nach dem ersten Lauf in den Top Ten Tanguy Nef klassiert sich als bester Schweizer im ersten Durchgang auf Rang vier, auch Sandro Simonet und Daniel Yule überzeugen. Drei Schweizer müssen hingegen bereits die Segel streichen. Das Rennen jetzt live.

Daniel Yule steht nach dem ersten Lauf auf dem zehnten Platz. Keystone

Clément Noël hat sich beim Slalom in Val d’Isère die beste Ausgangsposition für den zweiten Durchgang gesichert. Der Franzose schrammte nach einem Fehler im unteren Streckenteil nur knapp am Ausscheiden vorbei, wusste ansonsten mit einer rasanten Fahrt zu reüssieren. Zwölf Hundertstelsekunden hinter ihm lauert der junge Italiener Alex Vinatzer. Sebastian Foss-Solevaag aus Norwegen ist Dritter (+ 0.17).

Auf Rang vier steht bereits der erste Schweizer: Tanguy Nef überraschte mit einem rundum überzeugenden Lauf, wartete in jedem Sektor mit starken Zwischenzeiten auf. Insgesamt verlor er 41 Hundertstel auf den Führenden. Sandro Simonet befindet sich nach einer Aufholjagd in den Schlusssektoren als zweitbester Schweizer auf Rang neun (+ 0.98), auch Daniel Yule ist in den Top Ten klassiert (+ 1.00)

Die Fahrt von Ramon Zenhäusern genügte höchsten Ansprüchen hingegen nicht, er handelte sich einen Rückstand von 2.02 Sekunden ein. Ihm fehle ein bisschen das Vertrauen, erklärte der 29-Jährige im TV-Interview. Im zweiten Lauf wolle er «mehr probieren». Mit Daniel Aerni, Loïc Meillard und Marc Rochat mussten derweil gleich drei Schweizer nach Fehlern vorzeitig die Segel streichen. (dur)