Ski Alpin Vlhová in Levi erneut in Führung, starke Gisin auf Zwischenrang drei Michelle Gisin zeigt einen formidablen ersten Lauf und darf als Dritte auf einen Podestplatz hoffen. Auch Wendy Holdener überzeugt. Petra Vlhová befindet sich derweil erneut auf Siegeskurs. Der zweite Slalom von Levi im Live-Ticker.

Für Michelle Gisin ist ein Podestplatz in Levi in greifbarer Nähe. Die Schweizerin liegt nach dem ersten Durchgang auf dem dritten Platz. Keystone

Petra Vlhová ist beim Slalom in Levi erneut auf Siegeskurs. Der slowakische Ski-Star liegt auch am Sonntag nach dem ersten Lauf in Führung – und verfügt über beste Chancen, den vierten Triumph in Folge in Levi einzufahren. Die 26-Jährige glänzte vor allem im anspruchsvollen Steilhang. 18 Hundertstelsekunden dahinter lauert Mitfavoritin Mikaela Shiffrin. Auf Rang drei befindet sich mit Michelle Gisin schon die erste Schweizerin (+ 0.36), die vor allem im unteren Streckenteil eine bärenstarke Fahrt zeigte.

Es war wenig verwunderlich, präsentierte sich die Obwaldnerin im Anschluss hochzufrieden. «Wenn man wir heute Morgen gesagt hätte, dass ich so einen Lauf zeige, hätte ich das definitiv nicht geglaubt», sagte die fast um Worte ringende Gisin gegenüber SRF. «Die ersten paar Tore habe ich noch gebraucht», dann wisse sie auch nicht, was sie gemacht habe: «Es war so gut.»

Auch Wendy Holdener zeigte insgesamt einen ansprechenden Lauf, verlor nach starkem Start aber etwas Zeit (+ 0.84) – und sah anschliessend noch «Luft nach oben». Nach dem ersten Durchgang steht für die Schwyzerin Position neun zu Buche. Mit Camille Rast (24.) klassierte sich diesmal noch eine dritte Eidgenossin in den ersten 30. Mélanie Meillard und Carole Bissig schafften den Sprung in den zweiten Durchgang hingegen abermals nicht. Elena Stoffel schied indes mit einem Sturz aus, sie blieb augenscheinlich unverletzt. Nicole Good musste ihre Fahrt nach einem Fehler abbrechen.