Ski Alpin Sofia Goggia in Val d'Isère abermals unschlagbar, Corinne Suter fährt auf Platz sechs Die Speed-Dominatorin deklassiert auch beim Super-G in Val d'Isère die Konkurrenz. Im Schweizer Team vermag einzig Corinne Suter zu reüssieren.

Corinne Suter vermochte als einzige Schweizerin zu überzeugen. Keystone

Sofia Goggia bleibt in Speed-Diziplinen gegenwärtig das Mass aller Dinge. Nach ihrem Abfahrtssieg am Samstag gewann die italienische Überfliegerin in Val d’Isère (Frankreich) auch den Super-G am Sonntag, sie feierte bereits ihren fünften Saisonsieg. Gerade im unteren Streckenteil erwies sich die 29-Jährige als eine Klasse für sich – und sprach anschliessend vom «besten Skifahren meiner Karriere».

Auf Rang zwei – und damit erstmals nach ihrem Kreuzbandriss auf das Podium – kam die Norwegerin Ragnhild Mowinckel, die der Gewinnerin trotz eines kleinen Fehlers am nächsten kam. Sie wies einen Rückstand von 33 Hundertstelsekunden auf und durchbrach die italienische Phalanx an der Spitze. Dritte wurde Goggias Landsfrau Elena Curtoni, die sich in den ersten Zwischenzeiten noch mit der Siegerin mithalten konnte, im Schlussabschnitt gegen Goggia aber chancenlos blieb (+ 0.51 Sekunden). Auch Platz vier war dank Federica Brignone in italienischer Hand (+ 0.52).

Suter überzeugt als Sechste

Corinne Suter belohnte sich für ihren fehlerfreien Lauf – und einer klaren Leistungssteigerung im Vergleich zu den Super-G-Rennen in St. Moritz ­– mit einem guten sechsten Rang, den sie sich auch schon tags zuvor in der Abfahrt gesichert hatte. Sie verlor 80 Hunderstelsekunden auf Goggia. Die Schwyzerin zeigte sich im TV-Interview heiter: «Das was ich umsetzen wollte, habe ich geschafft.» Zufrieden sei sie vor allem mit der «Körpersprache»: «Ich hatte das Gefühl, ich konnte wieder aktiv bestimmen, wie ich Skifahren will.»

Suter blieb allerdings der einzige Schweizer Lichtblick in den französischen Alpen. Noémy Koller fuhr als zweitbeste Eidgenossin auf den 24. Schlussrang (+ 1.76). Auch Jasmine Flury hielt nicht mit den Besten mit. Beim Super-G müsse man ans Limit gehen, analysierte die Bündnerin im Anschluss, «das habe ich heute nicht geschafft». Grobe Fehler machen nicht auszumachen, doch sie entwickelte nicht ausreichend Geschwindigkeit – und blieb mit Position 27 hinter ihren Erwartungen (+ 1.99). Priska Nufer konterkarierte ihre Hoffnungen auf eine gute Klassierung mit einem schweren Fehler zu Beginn, sie kam mit 2.23 Sekunden Rückstand auf den 30. Platz. Michelle Gisin (31./+ 2.33), Jasmina Suter (34./+ 2.42) und Stephanie Jenal (42./+ 3.10) blieben ohne Weltcuppunkte.