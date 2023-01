Ski Alpin Mauro Caviezel tritt vom Skirennsport zurück Er hat genug: Mauro Caviezel beendet per sofort seine aktive Skikarriere. Der Bündner erklärt nach zahlreichen Verletzungen am Dienstag seinen Rücktritt vom Spitzensport.

Mauro Caviezel gewann 2019/20 die kleine Kristallkugel im Super-G. Keystone

Mauro Caviezel tritt per sofort vom aktiven Skirennsport zurück. Dies gab der Gewinner des Super-G-Weltcups 2019/20 am Dienstag bekannt. «Nach meiner jüngsten Verletzung geht es mir wieder gut. Leider aber nicht gut genug, um wieder in den Skirennsport einzusteigen», so Mauro Caviezel.

Der Schlussstrich fällt dem 34-jährigen Bündner schwer, wie er sagt: «Mit klarem Kopf und nach reiflicher Überlegung musste ich schweren Herzens leider eingestehen, dass für mich der Zeitpunkt gekommen ist, als aktiver Skirennfahrer zurückzutreten.»

Der Speed-Spezialist hatte in seiner Karriere viele Hochs und Tiefs erlebt. Im Weltcup fuhr er insgesamt 12-mal auf das Podest, holte sich die kleine Kristallkugel im Super-G und gewann bei der Heim-WM in St. Moritz in der Kombination die Bronzemedaille.

In Lake Louise musste Caviezel mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Keystone

Caviezels Karriere war geprägt von vielen Rückschlägen. Immer wieder wurde er von schweren Verletzungen ausgebremst. Die Jüngste davon ereigente sich beim Super-G im November im kanadischen Lake Louise. «Die Lebensschule als Skirennfahrer hat mich geprägt, geformt, gelehrt und zu dem Menschen gemacht, den ich heute bin», sagte der Bündner. Er sei nun gespannt, was die Zukunft bringen werde, und er freue sich auf das nächste Kapitel mit neuen Herausforderungen. (swe)