Ski Alpin Nach drittem Platz in Kranjska Gora: Die grosse Kristallkugel ist für Marco Odermatt zum Greifen nah Marco Odermatt fährt als Dritter erneut auf das Podest in Kranjska Gora. Damit baut der Nidwaldner seinen Vorsprung im Gesamtweltcup vorentscheidend aus. Den Sieg in Slowenien feiert Henrik Kristoffersen.

Wird nächste Woche in Frankreich die grosse Kristallkugel gewinnen: Marco Odermatt. Keystone

Sie ist beeindruckend: Die Dominanz von Marco Odermatt. Im 7. Riesenslalom der Saison fährt der 24-jährige Nidwaldner zum 7. Mal auf das Podest. Nach dem zweiten Platz am Samstag liess Odermatt am Sonntag einen dritten Platz folgen. Den Sieg im slowenischen Kranjska Gora feierte wie tags zuvor Henrik Kristoffersen.

Odermatt, der sich als letzter Athlet aus dem Starthaus schickte, riskierte alles im zweiten Durchgang. «Ich wollte voll angreifen und den Sieg holen», erklärte er im Ziel gegenüber SRF.

319 Punkte Vorsprung für Odermatt

Damit verbuchte er weitere 60 Punkte im Gesamtweltcup. Odermatt wird in Courchevel die grosse Kristallkugel in Empfang nehmen können. Bei noch vier ausstehenden Rennen liegt der Superstar des Winters 319 Punkte vor Alexander Kilde aus Norwegen.

Für einen Lichtblick konnte auch Gino Caviezel sorgen. Der Bündner beendete das Rennen auf dem starken sechsten Platz. Loïc Meillard fuhr als Neunter ebenfalls in die Top Ten. Justin Murisier erreichte das Ziel auf Schlussrang 14. Weiter sammelte auch Thomas Tumler, der das Rennen auf Platz 22 beendete, Weltcup-Punkte. Der Ski-Tross zieht nun weiter nach Frankreich. In Courchevel steht bereits am Mittwoch die Abfahrt auf dem Programm.